PSL będzie gotowe poprzeć ustawę Polski 2050 o obowiązkowych, okresowych badaniach dla posiadaczy broni, ale pod pewnymi warunkami. Chodzi o poparcie projektu dotyczącego zniesienia dwukadencyjności w samorządach - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Ugrupowanie Szymona Hołowni jako jedynie w koalicji 15 października mówi "nie" przepisom zaproponowanym przez ludowców.

W Sejmie zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Rekordowa liczba Polaków wyraziła swoje zdanie na temat zaproponowanych przepisów, bo ankiet było ponad 22 tysiące. Polska 2050 złożyła w połowie września projekt, który mówi o obowiązkowych, okresowych badaniach nie tylko dla myśliwych, ale także innych użytkowników broni. Tę informację jako pierwsze podało RMF FM - można ją znaleźć TUTAJ .

Zaproponowane przepisy były swego rodzaju odpowiedzią na deklarację wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ja jestem jak najbardziej za badaniami. Dla wszystkich posiadaczy broni - mówił lider ludowców.

Według informacji RMF FM projekt dotyczący okresowych badań dla posiadaczy broni może dostać zielone światło od PSL-u, jednak warunkiem będzie poparcie przez Polskę 2050 ustawy dotyczącej zniesienia dwukadencyjności. Poparcie dla zniesienia przepisów mówiących o tym, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta może być wybierany wyłącznie dwa razy z rzędu w wyborach samorządowych, wyraziła już Koalicja Obywatelska i wstępnie Lewica. W partii Szymona Hołowni przeciwko tej ustawie jest większość posłów. Jedynie byli samorządowcy m.in. Bartosz Romowicz będą głosować "za".

Ja zagłosuję za zniesieniem dwukadencyjności, jako były samorządowiec. Jeżeli mamy ograniczenia w tym zakresie, to zróbmy wszystkim: radnym, marszałkom województw czy parlamentarzystom - mówił na antenie RMF24 polityk Polski 2050.

Jednak z perspektywy PSL-u to za mało, poparcie musi być niemalże jednomyślne, aby przepisy zostały uchwalone. To, jaka będzie decyzja w sprawie negocjacji pomiędzy byłymi koalicjantami w ramach Trzeciej Drogi, zostanie ustalone w obydwu klubach w najbliższym czasie. Niewykluczone, że stanie się to na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu.