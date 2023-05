W Olsztynie rozpoczyna się Kortowiada, czyli największe święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W najbliższych dniach zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a dziś będą utrudnienia m.in. na ul. Warszawskiej, którą przejdzie kolorowa parada studentów.

Kortowiada /zdjęcie archiwalne/ / Monika Kaczyńska / PAP

Ten tydzień w Olsztynie upływa pod znakiem największego studenckiego święta w regionie. Rozpoczyna się KORTOWIADA 2023. Przygotowaliśmy wiele dodatkowych połączeń autobusowych, które mają ułatwić uczestnikom zabawy przemieszczanie się na koncerty i późniejszy powrót do domu. Po kortowskich koncertach na studentów będzie czekało 37 autobusów przegubowych. Pojazdy wybranych linii będą odjeżdżały nawet co 7-8 minut - mówi Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT.

Ze względów bezpieczeństwa, w środę 24 maja od ok. g. 16. 00 wyłączony z użytkowania zostanie przystanek "Uniwersytet-Stadion" w kierunku ul. Tuwima. Pasażerowie powinni kierować sięna przystanek "Uniwersytet-Centrum Konferencyjne". Funkcjonowanie przystanku "Uniwersytet-Stadion" przywrócone zostanie w niedzielę 28.05, od pierwszych kursów porannych o g. 10.00.

Studencki korowód wyruszy ok. godz. 10 i może potrwać do ok. godz. 12. Parada studentów przemaszeruje ze Starego Miasta ulicami: Staromiejską - Stare Miasto - Prostą - mostem Św. Jana - Mochnackiego (prawy pas jezdni) - Śliwy (prawy pas jezdni) - Warszawską (prawy pas jezdni) - Heweliusza - Oczapowskiego - do Centrum Konferencyjnego UWM przy ul. Dybowskiego. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu samochodowym i w obsłudze komunikacji miejskiej.