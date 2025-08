Właściciele pojazdów marki Volvo mają dostęp do wyjątkowej usługi wsparcia, która funkcjonuje przez całą dobę. Kiedy dochodzi do kolizji lub wypadku, pierwszy telefon powinien być skierowany pod numer +48 662 300 300. Ta specjalna linia zapewnia kompleksową pomoc w najtrudniejszych momentach. Szwedzka marka od lat słynie z dbałości o bezpieczeństwo, ale równie ważna jest opieka nad klientem po zdarzeniu drogowym.

/ Materiały prasowe

Dlaczego warto zaufać infolinii Volvo po wypadku?

Chwile po wypadku drogowym to okres, gdy trudno zachować spokój i trzeźwe myślenie. Stres, adrenalina i niepewność co do dalszych kroków mogą przytłoczyć każdego kierowcę. Infolinia Volvo przejmuje na siebie ciężar formalności, umożliwiając właścicielowi skupienie się na najważniejszych sprawach. Doświadczeni konsultanci prowadzą klienta przez każdy etap zgłaszania szkody. Nie trzeba pamiętać o wszystkich szczegółach procedur ubezpieczeniowych. Wystarczy jeden telefon, aby uruchomić całą maszynę wsparcia. Całodobowa infolinia szkodowa Volvo to gwarancja profesjonalnej pomocy bez względu na porę dnia.

Konsultanci nie tylko przyjmują zgłoszenie, ale również koordynują dalsze działania z towarzystwem ubezpieczeniowym. Eliminuje to konieczność wielokrotnego opowiadania tej samej historii różnym osobom. Jeden telefon zastępuje szereg czasochłonnych rozmów z różnymi instytucjami.



Jak działa system opieki nad poszkodowanym kierowcą?

Zgłaszanie szkody za klienta to podstawowa usługa świadczona przez infolinię Volvo. Konsultant zbiera wszystkie niezbędne informacje o zdarzeniu, dokumentuje okoliczności wypadku i przekazuje dane do ubezpieczyciela. Klient otrzymuje pełne wsparcie w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo gwarantowana naprawa w Autoryzowanym Serwisie Volvo zapewnia najwyższą jakość wykonanych prac. Używane są wyłącznie oryginalne części zamienne, które objęte są dożywotnią gwarancją. To oznacza spokój ducha na lata, bez obaw o jakość naprawy.

/ Materiały prasowe

System ten funkcjonuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Niezależnie od tego, czy wypadek nastąpi w środku nocy, w weekend czy podczas świąt, pomoc jest zawsze dostępna. Infolinia 24/7 to więcej niż tylko usługa - to pewność, że w trudnej sytuacji nie zostaniesz sam. Formalności po stronie dealera oznaczają, że większość biurokratycznych procedur zostanie załatwiona bez udziału poszkodowanego kierowcy.



Co zyskujesz dzwoniąc pod numer +48 662 300 300?

Korzyści z korzystania z usług infolinii Volvo wykraczają daleko poza samo zgłoszenie szkody. Oto najważniejsze zalety tego rozwiązania:

kompleksowa obsługa szkody - od zgłoszenia po odbiór naprawionego pojazdu,

- od zgłoszenia po odbiór naprawionego pojazdu, gwarancja naprawy w ASO - pewność najwyższej jakości usług serwisowych,

- pewność najwyższej jakości usług serwisowych, dożywotnia gwarancja na części - długoterminowa ochrona inwestycji w pojazd,

- długoterminowa ochrona inwestycji w pojazd, dostępność przez całą dobę - wsparcie niezależnie od pory dnia,

- wsparcie niezależnie od pory dnia, przejęcie formalności - minimalizacja stresu i oszczędność czasu klienta.

Pełne wsparcie w ramach tego systemu opieki zapewnia Nord Auto Olsztyn jako autoryzowany dealer marki Volvo. Współpraca z doświadczonym dealerem gwarantuje profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i kompleksowe rozwiązanie problemów związanych ze szkodą. Dzięki temu cały proces naprawy przebiega sprawnie i bez niepotrzebnych komplikacji.