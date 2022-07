Ostatnio cicho było o polskiej grupie hakerskiej squad303. To dlatego, że grupa wspólnie z kolektywem Anonymous pracuje nad dużym projektem, który niedługo ma ujrzeć światło dzienne. Chodzi o ujawnienie interesów rosyjskich w Europie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O polskiej grupie hakerów squad303 zrobiło się głośno za sprawą narzędzia udostępnionego pod adresem www.1920.in. Dzięki niemu każdy z nas może poinformować Rosjan o prawdziwym obliczu wojny w Ukrainie. Narzędzie umożliwia wysłanie wiadomości SMS oraz poprzez media społecznościowe. Jest też opcja połączenia audio na losowo wybrany numer.

Co ważne, numery telefonów Rosjan są cały czas dodawane do bazy i weryfikowane. Do tej pory dzięki 1920.in udało się już wysłać ponad 110 milionów wiadomości.

Na Twitterze grupa squad303 poinformowała, że przez ostatnie tygodnie było o nich cicho, ponieważ pracowali nad specjalnym projektem, który zakłada opublikowanie interesów rosyjskich w Europie. Na razie konkretów w tej sprawie nie ma, ale być może zostanie opublikowana jakaś lista podmiotów, firm czy osób, które mają związek z Rosją, a prowadzą interesy w Europie. To może oczywiście wywołać lawinę sankcji albo bojkot poszczególnych usług, firm, towarów.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę hakerzy z całego świata wypowiedzieli Rosji cyberwojnę. Pod szyldem Anonymous działa wiele grup hakerskich z różnych stron świata. Nie są to jednak działania chaotyczne. Powołana jest specjalna kadra zarządzająca, która dowodzi Operacją Rosja. Niemal każdego dnia w Internecie pojawiają się gigabajty danych przejętych z rosyjskich firm.

Cyberwojna ma trwać aż do skutku, czyli wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy.