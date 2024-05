42-letni kierowca, który wczoraj wieczorem pijany, prowadząc wywrotkę, doprowadził do wypadku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie, może odpowiadać za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. W sumie w wypadku poszkodowanych zostało 26 osób. Do szpitala trafiło dwanaście osób, pięć w ciężkim stanie.

Miejsce wypadku / Wojciech Jabłoński / Gorąca Linia RMF FM

Kluczowa w tej sprawie może być analiza zapisu z kamer zainstalowanych na skrzyżowaniach. Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM na nagraniach widać, jak 42-letni kierowca z impetem wjeżdża na dwupasmową część ulicy Bałtyckiej i jadąc w kierunku centrum miasta, uderza cztery samochody osobowe. Wygląda to tak, jakby nie panował nad pojazdem, który odbija się od lewej i prawej krawędzi drogi i ostatecznie uderza w autobus miejski i przystanek.

Samochód ciężarowy typu wywrotka, jadący w kierunku ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, z niewyjaśnionych przyczyn zaczął uderzać pojazdy, które były na światłach. Następnie uderzył w autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało 16 osób i wypadł z drogi - spadł ze skarpy - relacjonował wczoraj Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Ciężarówka uszkodziła też wiatę przystankową.

12 osób w szpitalach

Poszkodowanych zostało 26 osób. 12 z nich trafiło do szpitali. Pięć jest w stanie ciężkim. Najciężej ranni zostali pasażerowie autobusu miejskiego. Z wielonarządowymi urazami przewieziono ich do czterech olsztyńskich szpitali. Osoby biorące udział w wypadku mają także urazy twarzoczaszki. Wśród rannych są osoby niepełnoletnie, które trafiły do szpitala dziecięcego.