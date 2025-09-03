Zielona Góra już szykuje się do największego święta wina w Polsce! Tegoroczne Winobranie 2025 zapowiada się wyjątkowo bogato – organizatorzy przygotowali mnóstwo nowości, ale nie zabraknie też klasyki, którą zielonogórzanie i goście kochają od lat. Sprawdź, co czeka na Was od 6 do 14 września!

Święto winobrania w Zielonej Górze na zdjęciu archiwalnym / Fot. MARIUSZ KAPALA / GazetA LUBUSKA / East News

Muzyczna uczta na trzech scenach

Tegoroczne Winobranie to prawdziwa gratka dla fanów muzyki na żywo. Po raz pierwszy w historii święta wina w Zielonej Górze koncerty zabrzmią aż na trzech scenach! Wśród zaproszonych gwiazd znajdują się m.in. Krzysztof Zalewski, Micromusic, Margaret czy Kamrad, a to dopiero początek długiej listy artystów.

Powraca też wyczekiwana przez wielu scena na Winnym Wzgórzu. To właśnie tutaj, pod rozgwieżdżonym niebem, miłośnicy muzyki klubowej będą mogli bawić się każdego wieczora. Organizatorzy zapowiadają energetyczne sety i znakomitą atmosferę - to miejsce, którego nie można przegapić!

Winiarskie tradycje w centrum miasta

Winobranie to nie tylko koncerty i zabawa - to przede wszystkim święto lokalnej tradycji winiarskiej, z której Zielona Góra słynie od wieków. W sercu miasta, przy ratuszu, rozgości się Miasteczko Winiarskie. Swoje wyroby zaprezentuje tu blisko 50 winnic oraz członkowie Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. To doskonała okazja, by spróbować lokalnych win, porozmawiać z winiarzami i dowiedzieć się więcej o procesie produkcji tego trunku.

Wspólnie z Fundacją Tłocznia i Winnicą Miłosz można będzie wybrać się na spacery po winnicach, wziąć udział w degustacjach oraz spotkaniach w ramach Lubuskiej Akademii Wina. Dla prawdziwych pasjonatów przewidziano wizyty w piwnicach winiarskich, które przez większość roku pozostają zamknięte dla zwiedzających.

WinoBusy i Festiwal Kultury Winiarskiej

Nieodłączną częścią Winobrania jest Festiwal Kultury Winiarskiej. Już po raz szesnasty zielonogórzanie i turyści będą mogli poznać bogate tradycje winiarskie regionu, podróżując słynnymi WinoBusami po lubuskich winnicach. To niepowtarzalna okazja, by odkryć smaki, aromaty i historie niemal całego województwa lubuskiego.

/ materiały prasowe /

Winobraniowe Spotkania Teatralne dla miłośników sztuki

Winobranie to także święto kultury. W Lubuskim Teatrze odbędą się Winobraniowe Spotkania Teatralne, podczas których na scenie pojawią się zespoły m.in. Teatru Capitol, Teatru Kamienica, Teatru im. Juliusza Osterwy oraz oczywiście gospodarze - Lubuski Teatr. Repertuar zapowiada się niezwykle różnorodnie, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Rodzinne atrakcje na Winnym Wzgórzu

Najmłodsi goście Zielonej Góry również nie będą się nudzić! Na Winnym Wzgórzu przy Palmiarni czekać będzie Studnia Życzeń, a w ramach Rodzynkowania dzieci poznają historię i tradycje Zielonej Góry w przystępny i atrakcyjny sposób. Organizatorzy zadbali o mnóstwo animacji, warsztatów i zabaw edukacyjnych.

Podróże bez granic i strefa miast

Podczas Winobrania warto odwiedzić również plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie Visit Zielona Góra zaprosi do strefy miast i regionów "Podróże bez granic". To miejsce, gdzie będzie można dowiedzieć się, dlaczego warto odwiedzić takie miejsca jak Cottbus, Nowa Sól, Jelenia Góra czy malowniczy Dolny Śląsk.

Kultowe dyskoteki i mnóstwo imprez towarzyszących

Dla dorosłych gości przygotowano prawdziwy hit - kultowe Dyskoteki Dorosłego Człowieka przenoszą się na Plac Powstańców Wielkopolskich! O muzyczne emocje zadbają DJ Bamse, DJ Sento oraz duet DJ Scorp i DJ Vika - najstarsza DJ-ka w Polsce, która od lat rozgrzewa parkiety do czerwoności.

To oczywiście nie wszystko. Winobranie 2025 to także dziesiątki imprez sportowych i towarzyszących, organizowanych przez lokalne instytucje, firmy i stowarzyszenia. W programie każdy znajdzie coś dla siebie - od aktywności fizycznych po spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty tematyczne.

Wielki finał: Kolorowy Korowód Winobraniowy

Jak co roku, kulminacją Dni Miasta będzie barwny Korowód Winobraniowy. W sobotę, 13 września, tłumy mieszkańców i gości przejdą al. Konstytucji 3 Maja w kierunku Zielonogórskiej Palmiarni. Hasło tegorocznego pochodu brzmi "Niebiańskie wizje i piekielne demony", co zapowiada widowisko pełne fantazji, kolorów i niezapomnianych wrażeń.