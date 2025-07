Blisko trzysta pojazdów strażackich zjechało się w sobotę na pokaz Fire Truck Show w Główczycach koło Dobrodzienia (Opolskie). Wśród atrakcji zaplanowano paradę wozów i największy strażacki prysznic.

Fire Truck Show, czyli Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach koło Dobrodzienia organizuje lokalna OSP. Zdaniem Tomasza Kusa, strażaka ochotnika i współorganizatora 15. edycji zlotu, jest to największa tego rodzaju impreza w Polsce.

Z roku na rok przyjeżdża do nas coraz więcej pojazdów. W ubiegłym roku mieliśmy 246 samochodów: tuningowanych, oryginalnych, zabytkowych i specjalistycznych. W tym roku zanosi się na rekord, bo z zapisów wynika, że zbliżamy się do trzystu. Ze względu na dużą ilość wystawionych pojazdów będą one eksponowane nie tylko na boisku, ale i przy remizie OSP Główczyce, gdzie wcześniej był parking - informuje Kus.

W sobotę w Główczycach stawiły się różne rodzaje pojazdów strażackich. Są używane przez ratowników quady, są leciwe Żuki i Stary, zabytkowe Mercedesy, nowoczesne terenówki i będące w służbie ciężkie wozy bojowe wyposażone w armatki wodne.

Organizatorzy spodziewają się tłumu odwiedzających, których ściągnie na zlot nie tylko możliwość zobaczenia tak dużej ilości wozów strażackich, ale także uczestnictwa w konkursach i koncertach będących oprawą zlotu.

W sobotnie południe rozpoczęła się zbiórka uczestników. Godzinę później zaplanowano mszę świętą w intencji strażaków, potem święcenie pojazdów i wielka parada wozów strażackich. Wieczorem odbędzie się "fire truck shower", czyli wielki strażacki prysznic w wykonaniu pojazdów uczestniczących w zlocie.