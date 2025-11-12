Jedna osoba zginęła po wybuchu gazu w jednym z domów w Chełmnie (Kujawsko-Pomorskie). Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Trwa akcja ratunkowa.

Do tragedii doszło w Chełmnie przy ul. Kwiatowej, gdzie po eksplozji doszło do pożaru w domu.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wiemy już o jednej ofierze śmiertelnej. To osoba w wieku ok. 40 lat. Trzy inne zostały także poszkodowane i z różnymi obrażeniami trafiły do szpitala - poinformowała wcześniej PAP rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, ciało mężczyzny znaleziono w piwnicy domu jednorodzinnego. Jedna z trzech ewakuowanych osób jest niegroźnie poparzona, dwie pozostałe nie mają obrażeń.

Akcja w piwnicy była szczególnie trudna ze względu na duże zadymienie pomieszczeń. Ratownicy musieli pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych - poinformował RMF FM Kasper Korczak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie.

Przekazała, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na miejscu pracuje sześć zastępów straży pożarnej.

Nie wiadomo jeszcze, czy konstrukcja budynku została uszkodzona.