Trzech młodych mężczyzn pobiło przed jednym z krakowskich klubów 28-latka. Policjanci zatrzymali sprawców. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło przed jednym z klubów przyjaznych społeczności LGBT.

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, 27 stycznia do Komisariatu Policji w Krakowie przyszedł 28-letni mężczyzna, który zgłosił policjantom, że tego samego dnia w godzinach nocnych, został pobity przed jednym z klubów działających w rejonie Rynku Głównego.



Policjanci, którzy przyjęli zawiadomienie wszczęli dochodzenie w tej sprawie. Udało im się ustalić tożsamość trzech mężczyzn, których podejrzewali o napaść na 28-latka. Funkcjonariusze w różnych miejscach na terenie Krakowa zatrzymali 18, 19 i 20-latka, którzy zostali przewiezieni do komisariatu przy ulicy Szerokiej.



Cała trójka usłyszała zarzuty pobicia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to do 5 lat więzienia.