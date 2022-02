24 cheerleaderki z Polski pojadą na mistrzostwa świata, które mają odbyć się 22 kwietnia w Orlando na Florydzie. "To ogromne wyróżnienie” - mówi Agnieszka Wlezień, trener zespołu Voltage z małopolskich Bobrownik Wielkich.

fot. Agnieszka Wlezień /

To niesamowite przeżycie i ogromna duma, bo będziemy reprezentować Polskę. Pierwszy raz w kategorii taneczno-akrobatycznej, bo do tej pory zespoły z naszego kraju występowały w kategorii tanecznej. To są 24 najlepsze zawodniczki z całej Polski. W skład tej grupy wchodzą reprezentacja grupy z Olsztyna - Soltare, Cheer ns - z Nowego Sącza, z Warszawy - Axel Jagiellonka oraz nasz Voltage z Bobrownik Wielkich - mówi Agnieszka Wlezień - trener zespołu Voltage z małopolskich Bobrownik Wielkich.

Mistrzostwa świata mają odbyć się 22 kwietnia w Orlando na Florydzie.

Zespół Voltage został założony w 2003 przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich koło Tarnowa. Na początku był to zespół szkolny, a w miarę upływu lat rozrastał się, obejmując swym zasięgiem dzieci z terenu całej gminy Żabno i okolicznych miejscowości.

W ciągu 19 lat działalności, zespół zgromadził na swoim koncie kilkanaście tytułów Mistrza Polski w różnych kategoriach tanecznych i akrobatycznych. Ma także sukcesy na arenie międzynarodowej - zyskał trzykrotne powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy i czterokrotne na Mistrzostwa Świata.





fot. Agnieszka Wlezień /

W skład Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata wchodzą 24 zawodniczki z całego kraju. Połowę składu stanowią zawodniczki z województwa małopolskiego. Im udało się uzyskać dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w wysokości ponad 120 tysięcy złotych. To, czy dziewczyny pojadą na zawody, zależy od tego, czy pozostałe grupy uzyskają dofinansowanie.

Każdy trener zbiera na swoje zawodniczki, a więc zespoły z Olsztyna i z Warszawy. Wiemy, że trenerzy zwracają się z takimi prośbami i mamy nadzieje, że odzew będzie taki, jak u nas. Niestety jesteśmy od siebie uzależnieni, ale robimy wszystko, żeby pozyskać te fundusze i wyjechać wszyscy razem na te mistrzostwa - dodaje Wlezień.



Mistrzostwa Świata Cheerleaders ICU World Cheerleading Championships rozgrywane są od 2009 roku. To największe wydarzenie w świecie cheerleadingu. W rywalizacji uczestniczy około 70 krajów.