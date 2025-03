W Zdzieszowicach (woj. opolskie) doszło do szokującego zdarzenia. Policja zatrzymała sternika przeprawy promowej na Odrze, który będąc pod wpływem alkoholu, obsługiwał prom wożący ludzi i samochody.

/ Opolska Policja /

Policja zatrzymała 44-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego, który będąc pod wpływem alkoholu, obsługiwał prom wożący ludzi i samochody na Odrze w Zdzieszowicach.

Przeprawa promowa w Zdzieszowicach to nie tylko atrakcja turystyczna na skalę Europy, ale także główny trakt dla wielu osób, które muszą dostać się do Zdzieszowic lub Mechnicy. Ta droga to najkrótszy, a zarazem najszybszy sposób, z którego codziennie korzysta wielu mieszkańców.

W sobotę policjanci ze Zdzieszowic otrzymali informację, że przeprawa promowa na Odrze jest obsługiwana przez nietrzeźwego sternika - przekazało biuro prasowe KW Policji w Opolu.

Wysłany na miejsce patrol sprawdził stan trzeźwości 44-letniego mężczyzny. Okazało się, że kierował jednostką pływającą, mając dwa promile alkoholu w organizmie.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Mężczyźnie oprócz zatrzymania patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej grozi wysoka grzywna.