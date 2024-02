Wszelakie obostrzenia - to jest bez sensu. Wywożąc obornik na pole, musimy robić zdjęcia. Rolnicy sobie nie poradzą z tą papierologią. To grozi likwidacją. Do tego dążymy chyba - mówili reporterce RMF FM uczestnicy protestu. Ktoś wpadł na jakiś genialny pomysł i my musimy się do tego dostosować. To chore. Za parę lat nie będzie naszego rolnictwa - podkreślali.



Uczestnicy rolniczego protestu w powiecie poddębickim / Magdalena Grajnert / RMF FM

Protesty w Wielkopolsce

Protestujący rolnicy zablokowali przed południem węzeł Dąbie (pow. kolski, woj. wielkopolskie) na autostradzie A2. Według informacji przekazywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienie potrwa do godz. 17.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że po godz. 10, na odcinku pomiędzy Kołem a Wartkowicami, protestujący rolnicy zablokowali w obu kierunkach autostradowy węzeł Dąbie. "Policja monitoruje sytuację na proteście" - podał dyżurny.

Protesty w woj. śląskim

Przed południem rolnicy w woj. śląskim rozpoczęli protesty na drogach. Akcja prowadzona jest na trasie między Myszkowem i Siewierzem.



Rolnicy mają do przejechania około 10 km odcinek. Przed godz. 11 przez rondo w Siewierzu przejechała kolumna ciągników, zawróciła i ruszyła w kierunku Myszkowa. Do pojazdów przymocowane są biało-czerwone flagi, na części z nich widnieją też transparenty z rolniczymi postulatami.

Kiedy rolnicza kolumna przejeżdżała przez rondo, policja wstrzymywała ruch, ale jak tylko było to możliwe, przepuszczała stojące w niewielkim korku samochody. Tak ma być do wczesnego popołudnia.

Protesty na Podlasiu

Do godz. 15:00 potrwa rolnicza blokada dróg krajowych nr 61 i 63 w rejonie szkoły rolniczej w Marianowie koło Łomży. Rolnicy podkreślają, że protestują w imieniu całego społeczeństwa.

W związku z protestem wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od godz. 9:00 do godz. 16:00 linia numer 1 MPK będzie kursowała jedynie do Ronda Kościuszki. Należy także spodziewać się opóźnień na większości pozostałych linii, a także ewentualnego przerwania przez kierowcę danego kursu w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego dalszego kontynuowania. Możliwy jest też paraliż niektórych ulic w Łomży.

Protesty na Opolszczyźnie

Rolnicy protestują również na Opolszczyźnie. Traktory blokują rondo przy wjeździe na węzeł autostrady A4 - Opole Południe. Utrudnienia mają tam potrwać do godz. 15.

Protest odbywa się też w Strzelcach Opolskich. Film, na którym widać jadące przez centrum miasta traktory, dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Protest rolników w Strzelcach Opolskich Gorąca Linia RMF FM

Co jest powodem rolniczych protestów?

Uczestnicy rolniczych protestów sprzeciwiają się m.in. wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy, które rujnują polskie gospodarstwa rolne. W ich opinii, produkcja rolna stała się nieopłacalna.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.