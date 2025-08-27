​Kierowca jeepa, który we wtorek wieczorem staranował co najmniej 12 samochodów w centrum Opola, wciąż jest poszukiwany. Policja apeluje do świadków o zgłaszanie się na komendę oraz udostępnianie nagrań z wideorejestratorów i telefonów komórkowych. Funkcjonariusze nie wykluczają, że sprawca mógł być pod wpływem alkoholu lub narkotyków. "Cały czas pracujemy nad tą sprawą" - mówi RMF24 asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Jeep taranował auta w centrum Opola. Policja szuka kierowcy i apeluje do świadków / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek 26 sierpnia po godzinie 20. Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu wpłynęło zgłoszenie od kierowców, którzy zauważyli jeep’a poruszającego się w wyjątkowo niebezpieczny sposób po ulicach miasta. Według świadków mężczyzna celowo uderzał w zaparkowane pojazdy, niszcząc także elementy infrastruktury drogowej.

Jeep poruszał się pod prąd, uszkadzał lusterka, wjeżdżał na chodniki. Na ul. Sienkiewicza kierowca wjechał na przejściu dla pieszych w latarnię i znak drogowy, po czym uderzył w dwa auta stojące na chodniku. O mały włos nie doszło do tragedii - tylko przypadek sprawił, że dwie osoby idące chodnikiem nie zostały potrącone.

Na ul. Konopnickiej i ul. Kominka uszkodzone zostały kolejne pojazdy. Do następnego zdarzenia doszło przy ul. Waryńskiego, gdzie jeep uderzył w śmieciarkę i oddalił się z miejsca kolizji.

Policja: Sprawca jest poszukiwany

Na miejscu interweniowali kierowcy i policjanci ruchu drogowego, jednak kierowcy nie udało się zatrzymać. Obecnie funkcjonariusze zabezpieczają nagrania z miejskiego monitoringu i prowadzą intensywne poszukiwania.

Cały czas pracujemy nad tą sprawą - mówi RMF24 asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Ustalamy okoliczności zdarzenia i apelujemy do wszystkich świadków, którzy mogą mieć nagrania z wideorejestratorów lub własnego monitoringu o kontakt z policją.