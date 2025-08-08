115 koni zaprezentowanych zostanie w 47. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi w stadninie w Janowie Podlaskim (Lubelskie). W niedzielę najlepsze konie powalczą o czempionaty, a wieczorem odbędzie się aukcja Pride of Poland.

W Janowie Podlaskim trwają Dni Konia Arabskiego / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Do tegorocznego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi zgłoszono 115 koni ze stadnin państwowych i prywatnych. To znacznie więcej niż na narodowych pokazach w innych krajach (w Niemczech wystąpiło 39 koni, w Czechach - 16, a w Belgii - 36).

Zgłoszone na pokaz konie będą oceniane w 15 klasach, zróżnicowanych ze względu na wiek i płeć zwierząt. W piątek prezentowane będą ogiery, a w sobotę - klacze.

Konie będzie oceniać międzynarodowy skład sędziowski. Przyzna punkty za pięć cech konia: typ, głowę z szyją, kłodę, nogi i ruch.

Najlepsze konie w swoich klasach, wybrane w piątek i w sobotę, powalczą w niedzielę o tytuły czempionów. Przyznane zostaną wtedy także nagrody specjalne, m.in. dla najpiękniejszej klaczy pokazu i najlepszego konia wyścigowego.

Janów Podlaski. Runda honorowa uczestników Sportowych Mistrzostw Koni Arabskich Tomasz Staniszewski / RMF FM

Pride of Poland: Ile koni zobaczymy na aukcji?

Kulminacyjnym punktem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim będzie w niedzielę wieczorem 56. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.



Organizatorzy spodziewają się udziału w licytacji kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro.

Po aukcji Pride of Poland w poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. Tam wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.

Dni Konia Arabskiego zakończą pokazy hodowlane. Hodowcy i miłośnicy polskich arabów będą mogli odwiedzić wszystkie trzy państwowe stadniny koni tej rasy: Janów Podlaski, Michałów i Białkę.