Zabytkowy tunel kolejowy w Szklarach (woj. podkarpackie) przejdzie prace konserwatorskie. Dzięki dotacji w wysokości 80 tys. zł przyznanej przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odtworzone zostaną historyczne wrota obiektu.

80 tys. zł na odnowę tunelu kolejowego w Szklarach / Shutterstock

Linią wąskotorową biegnącą przez tunel zarządza Przeworska Kolejka Wąskotorowa i to ona będzie realizować inwestycję - informuje portal rzeszow24.info.

Tunel to unikat na skalę kraju - jest jedynym czynnym tunelem na linii wąskotorowej w Polsce i jednym z najdłuższych tego typu w Europie. Od lat stanowi atrakcję turystyczną regionu, przyciągając miłośników kolei i historii.

Planowane prace obejmą rekonstrukcję bram oraz konserwację elementów infrastruktury, co pozwoli przywrócić tunelowi wygląd z początku XX wieku. Obiekt powstał ponad sto lat temu - budowę rozpoczęto w lutym 1903 roku, a zakończono już rok później. W realizacji inwestycji uczestniczyli zarówno lokalni mieszkańcy, jak i doświadczeni minerzy z Włoch. W 1905 r. przy obu wjazdach powstały zadaszone konstrukcje z zamykanymi bramami, które chroniły wnętrze tunelu przed zimą.



Potężne sople w tunelu kolejki wąskotorowej w Szklarach zimą 2017 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Tunel przetrwał obie wojny światowe i do dziś pozostaje ważnym świadkiem historii oraz jednym z najcenniejszych zabytków techniki na trasie kolejki wąskotorowej.