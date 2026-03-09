Donald Tusk przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. W wyborach w partii wzięło udział 78 proc. działaczy uprawnionych do głosowania. Tuska, który był jedynym kandydatem, poparło 97 proc. z nich.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Donald Tusk został wybrany przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej.

W wyborach wzięło udział 78 proc. uprawnionych działaczy partii.

W niedzielę w Koalicji Obywatelskiej przeprowadzono wybory na szefów powiatów, regionów i przewodniczącego partii. Członkowie KO mogli w wyznaczonych miejscach wrzucać do urn karty do głosowania od godz. 10 do 18.

Jak poinformowała w poniedziałek krajowa komisarz wyborcza KO i wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, w wyborach wzięło udział 78 proc. członków partii uprawnionych do głosowania. Są to działacze KO, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich.

Donald Tusk przewodniczącym KO

Na przewodniczącego KO - jak ogłosiła wicemarszałkini Sejmu - został wybrany dotychczasowy lider partii, premier Donald Tusk. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na kandydata na przewodniczącego koalicji wynosiła 16 695 głosów, liczba głosów ważnych za wyborem kandydata wynosiła 16 316 głosów. Liczba głosów ważnych przeciwko wyborowi kandydata wynosiła 379 głosów, co stanowi liczbę głosów ważnych za kandydatem 97 proc. - przekazała.

Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego KO.

Są to pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 r. z połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej, czyli formacji współtworzących dotąd klub parlamentarny Koalicja Obywatelska.