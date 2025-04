Dramat w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie). 18-letni Piotr został obezwładniony przez policjantów i przetransportowany do szpitala. Tam zmarł. "Piotrek krzyczał, że go uduszą" – mówi matka 18-latka. Policja zapewnia, że interwencja przebiegała zgodnie z procedurami.

18-latek zmarł po interwencji policji. Matka: Krzyczał, że go duszą (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Słychać, jak Piotrek krzyczy, że go uduszą"

Do zdarzenia doszło - jak podaje "Super Express" - w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę niedaleko Rynku w Wąbrzeźnie. Według relacji matki zmarłego, jej syn podczas interwencji krzyczał, że zostanie uduszony. Zdarzenie zostało nagrane przez świadka.

Słychać, jak Piotrek krzyczy, że go uduszą. Przechodzień też zwraca uwagę funkcjonariuszom - mówi matka chłopaka.

Policja odpowiada: Interwencja przebiegała zgodnie z procedurami

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie pod wpływem narkotyków, który miał się samookaleczać, uderzając głową o chodnik. Na miejscu służby zastały 18-latka i jego 54-letnią babcię. Kobieta próbowała go powstrzymać.

Policjanci użyli siły fizycznej i założyli mu kajdanki.

18-latek został przekazany ratownikom, którzy przypięli go pasami do noszy. Na prośbę załogi karetki, jeden z funkcjonariuszy pojechał z nimi do szpitala w Grudziądzu. Drugi jechał za nią radiowozem.

W trakcie transportu chłopak był agresywny, próbował uwolnić się z pasów. W pewnym momencie stracił przytomność. Tafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Grudziądzu. Jego życia nie udało się jednak uratować.

Interwencję podjęli doświadczeni funkcjonariusze. Jeden miał 12-letni staż, drugi - 8. Obaj w lutym przeszli szkolenie z zakresu reagowania na niestandardowe zachowania. Policja zapewnia, że użycie siły fizycznej i kajdanek było adekwatne do sytuacji, a interwencja przebiegała zgodnie z procedurami.

Jak informuje "SE", w czasie interwencji nie użyto kamer nasobnych. Komenda w Wąbrzeźnie ich nie posiada. Nie wykorzystano też innych środków przymusu.

Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy badają m.in. czy interwencja została nagrana przez monitoring miejski oraz czy zabezpieczono nagrania wykonane telefonem komórkowym, na których widać przebieg interwencji i słychać krzyki 18-latka. "Wciąż nie wiadomo, czy wypowiedzi o możliwości uduszenia padły jedynie z jego ust, czy również z ust osób trzecich" - podaje "SE".