Zakończyła się budowa nowego mostu przez Bystrzycę w ciągu ul. Żeglarskiej. Miasto rozpoczęło odbiory techniczne. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i otwarcie nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą.

/ fot. Urząd Miasta Lublina /

Liczymy na to, że nowym mostem pojedziemy jeszcze w maju - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju. Niestety procedury są czasochłonne i nie da się otworzyć mostu w ciągu kilku dni. Ratusz zapewnia jednak, że odbędzie się to najszybciej jak będzie możliwe. Miejskie odbiory skończą się już 26 kwietnia. Później kontrolę przeprowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jego zadaniem będzie sprawdzeniem czy obiekt powstał zgodnie z dokumentacją oraz czy spełnia niezbędne normy i parametry. Na przeprowadzenie tych czynności będzie miał czas około trzech tygodni. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzi ruch kołowy i pieszy przez nowy most.

Nowy most jest większy od dotychczas istniejącego - jego długość to ponad 50 m a szerokość 19,4 m, zaś szerokość jezdni 8 m. Powstał obiekt jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie podwieszenia. Do budowy mostu drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej.

Oprócz robót branży mostowej inwestycja zakładała przebudowę odcinka ul. Żeglarskiej - od nowo powstałego węzła do skrzyżowania z ul. Bryńskiego i Słomkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, drogi rowerowej oraz 2 zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. Zakres inwestycji objął również korektę przebiegu ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem oraz regulację koryta rzeki, a także nasadzenia drzew i krzewów.

Rozbiórka starego i budowa nowego mostu kosztowała około 37 mln zł.