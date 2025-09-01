Ponad 100 strażaków walczy z pożarem w sortowni odpadów w Bełżycach koło Lublina. Sytuacja nie jest opanowana. Informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Sytuacja nie jest opanowana - dowiedział się dziennikarz RMF FM Dominik Smaga.
Strażacy walczą o to, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie hałdy odpadów. Ta, która płonie ma wymiary 30 na 30 metrów i jest wysoka na 5 metrów.
Dym z pożaru widać aż w Lublinie.
Służby sprawdzają, czy dym nie zagraża okolicznym mieszkańcom.
Gmina Bełżyce informuje, że hałda z tak zwanymi gabarytami jest odizolowana od reszty zakładu i pól uprawnych.
