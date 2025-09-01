Ponad 100 strażaków walczy z pożarem w sortowni odpadów w Bełżycach koło Lublina. Sytuacja nie jest opanowana. Informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar składowiska odpadów w Bełżycach / Gorąca Linia / Shutterstock

Sytuacja nie jest opanowana - dowiedział się dziennikarz RMF FM Dominik Smaga.

Strażacy walczą o to, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie hałdy odpadów. Ta, która płonie ma wymiary 30 na 30 metrów i jest wysoka na 5 metrów.

Dym z pożaru widać aż w Lublinie.

Służby sprawdzają, czy dym nie zagraża okolicznym mieszkańcom.

Gmina Bełżyce informuje, że hałda z tak zwanymi gabarytami jest odizolowana od reszty zakładu i pól uprawnych.

