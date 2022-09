​W Lublinie powstało Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) - będzie ono kompleksowo pomagać ofiarom przemocy domowej zapewniając wsparcie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz ich opiekunom. CPD zostało utworzone przez Fundację Sempre a Frente we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu miasta Lublin. Jest to szósta tego typu placówka w kraju i pierwsza na Lubelszczyźnie.

/ Krzysztof Kot, RMF FM To będzie szereg specjalistów, którzy od początku do końca prowadzić będą przypadek dziecka skrzywdzonego. Począwszy od psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów przez lekarza psychiatrę, prawnika, pracownika socjalnego, aż po lekarza pediatrę. Oczywiście nasza pomoc jest nieodpłatna - mówi Marta Szczodrak, członek zarządu Fundacji Sempre a Frente. / Krzysztof Kot, RMF FM Jak dodaje Aleksandra Kulik z fundacji, organizacja jest przygotowana na pomoc dzieciom w różnych sytuacjach. Przemoc domowa, przemoc rówieśnicza, przemoc fizyczna, psychiczna, zaniedbania, przemoc seksualna, trauma związana z przeżyciem wojny. Bardzo wiele różnych przypadków i każdej z tych osób postaramy się pomóc. Pomagamy po polsku po angielsku i po ukraińsku - mówi Aleksandra Kulik. Uruchomienie Centrum Pomocy Dzieciom to kolejne działanie będące częścią programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Opracowanie: Paweł Kmiecik