Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy za pomocą fałszywej strony bankowej wyprowadzili z konta jednego z chełmskich przedsiębiorców ponad 200 tysięcy zł. Udało się odzyskać znaczną część skradzionej kwoty.

Policja zatrzymała trzech podejrzanych / KMP Chełm / Policja

Podejrzani zostali zatrzymani w Warszawie i Wrocławiu. To dwaj Ukraińcy: 20-letni i 22-letni oraz 36-letni mieszkaniec Warszawy.

Śledztwo prowadzili policjanci z Chełmna zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a wsparli ich funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Lublinie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jak doszło do kradzieży? Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony zalogował się na konto firmowe przez fałszywą stronę internetową banku. To umożliwiło oszustom zmianę numeru telefonu komórkowego, na który przychodzą kody autoryzacyjne do transakcji.

Sprawcy w kilku transakcjach zrealizowali przelewy na kwotę ponad 200 tysięcy złotych, a później wypłacane pieniądze z bankomatów - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie kom. Elżbieta Czyż.

Policjanci zabezpieczyli kilkanaście kart bankomatowych, karty SIM, startery i adaptery do kart, telefony komórkowe i laptopy oraz umowy dotyczące rachunków bankowych. Udało się odzyskać prawie 150 tys. zł: 90 tysięcy złotych po przeszukaniu mieszkań podejrzanych i prawie 60 tysięcy zł na kontach bankowych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa i kradzież mienia o znacznej wartości. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Chemie zdecydował o ich tymczasowym, trzymiesięcznym aresztowaniu.