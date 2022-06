Już trzy osoby utonęły w trakcie tego weekendu na Lubelszczyźnie. Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Do godz. 18 w poniedziałek obowiązuje w całym regionie ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Słoneczna pogoda powoduje, że wiele osób szuka ochłody i wypoczynku nad wodą. W takich miejscach nad bezpieczeństwem czuwają policjanci pełniący służbę na łodziach czy rowerach. Podczas trwającego weekendu utonęło trzech mężczyzn" – poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, kom. Andrzej Fijołek.

W piątek wieczorem wyłowiono z jeziora Łukcze ciało 55-letniego wędkarza. Natomiast w sobotę po południu znaleziono zwłoki 33-latka, który zaginął w czwartek nad rzeką Wieprz w okolicy miejscowości Ciechanki Krzesimowskie. Natomiast po godz. 21 w sobotę strażacy wydobyli ciało mężczyzny ze zbiornika wodnego w Pokrówce. Trwa ustalanie jego tożsamości.

Z policyjnych statystyk wynika, że topią się głównie mężczyźni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazał, że w niedzielę nie ma nowych zgłoszeń o utonięciach nad wodą.

Do godz. 18 w poniedziałek na Lubelszczyźnie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C. Natomiast w nocy minimalna będzie wahać się od 16 do 19 st. C.