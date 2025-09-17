Tragiczne wieści z lubelskich dróg. Jeden kierowca nie żyje w wyniku zderzenia dwóch ciężarówek na DK12, na trasie między Lublinem a Chełmem.

Wypadek dwóch ciężarówek na DK12 na Lubelszczyźnie / Policja Lubelska /

Jak informuje lokalna policja, do wypadku doszło o godz. 6:30 w miejscowości Kolonia Struża.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ze Świdnika wynika, że jeden z kierujących zatrzymał się, chcąc skręcić w lewo. Drugi, wiozący owoce, nie wyhamował i wjechał w tylną część naczepy. Niestety, zginął na miejscu.

/ Policja Lubelska /

Policjanci ustalają jego tożsamość.

Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo - pasem w kierunku Lublina.