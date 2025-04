Nikt nie odpowie za to, że szczątki kosmicznego złomu spadły w lutym na terytorium Polski. Prokuratura umorzyła śledztwo, które badało, skąd wzięły się elementy zbiorników rakiety odnalezione w różnych miejscach województwa wielkopolskiego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Szczątki rakiety Elona Muska spadły ma terytorium Polski w lutym / Gorąca Linia RMF FM

Według śledczych z Poznania nie doszło do żadnego przestępstwa. Po pierwsze badali, czy upadek tych elementów spowodował bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wykluczono, że to zagrożenie było bezpośrednie. Zbiorniki rakiety spadły na niezamieszkałe tereny.

Prokuratura stwierdziła też, że nie ma mowy o przestępstwie uszkodzenia mienia w firmie, na której plac upadł metalowy element. Brak jest wymaganej w takim przypadku umyślności. Szkodę wyliczono na 6 tysięcy złotych.

Na miejscu doszło do oględzin z udziałem specjalisty do spraw polityki z globalnej SpaceX. On stwierdził, że znalezione zbiorniki są podobne do tych z rakiety Falcon, ale nie potwierdził jednoznacznie pochodzenia zabezpieczonych elementów.

Ta szybka decyzja o umorzeniu sprawia, że prokuratura pozbyła się dużego problemu - mówią rozmówcy reportera RMF FM. Jak twierdzą, najpewniej nie udałoby się potwierdzić, że na Polskę spadły elementy rakiety firmy SpaceX. Amerykanie nie chcą potwierdzić, że to ich własność.

Rakieta rozbiła się w Wielkopolsce

19 lutego 2025 roku Gorąca Linia RMF FM rozgrzała się do czerwoności, gdy nasi słuchacze zaczęli informować o świetlistym obiekcie, który pojawił się na niebie. Dziwne zjawisko na niebie. Coś się rozbiło, coś bardzo dużego - mówił jeden z dzwoniących na Gorącą Linię RMF FM.

Tego samego dnia policja poinformowała o zgłoszeniu pod Poznaniem dwóch znalezisk niezidentyfikowanych przedmiotów - jeden z nich odkryto na terenie przedsiębiorstwa w Komornikach, drugi - w miejscowości Wiry.

Space X w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej potwierdziło jedynie, że rakieta Falcon 9 weszła w atmosferę nad Europą. Chodziło o rakietę, która brała udział w misji Space X Starlink Group 11-4. Ta wystartowała z bazy lotniczej Vandenberg w Kalifornii w dniu 1 lutego 2025 roku.

Od 19 lutego w Polsce znaleziono kilka fragmentów rakiety.