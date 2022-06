Piękna pogoda i fala upałów w dobiegający końca długi weekend zachęciła wiele osób do wypoczynku nad wodą. Niestety, nie dla wszystkich zakończył się on szczęśliwie. Ratownicy przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą, które mogą uratować życie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nie żyje 39-letni obywatel Ukrainy, którego strażacy wyłowili z zalewu Czapielówka w Czarnej Białostockiej - podała podlaska policja. Szczegóły tragedii policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.



Informacja ws. topiącego się mężczyzny wpłynęła do służb około 13. - podały straż pożarna i policja.



Straż poinformowała, że wysłano tam od razu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Białegostoku i z OSP w Czarnej Białostockiej. Mężczyznę wyjęto z wody, przekazano pogotowiu ratunkowemu, które podjęło reanimację - stwierdzono jego zgon.



Przerwano natomiast poszukiwania 55-letniego białostoczanina, który w sobotę na Jeziorze Rajgrodzkim wypadł z łodzi w trakcie skręcania - podała podlaska policja. Akcja z udziałem strażaków, nurków, policjantów - wykorzystano także sonar i dron - miała miejsce w sobotę i niedzielę, jednak ze względu na to, że nie udało się odnaleźć mężczyzny, została zakończona.

Ratownicy apelują o przestrzeganie środków bezpieczeństwa

Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaapelowali w niedzielę do wszystkich żeglarzy i motorowodniaków o zakładanie kamizelek ratunkowych. Przyznali, że żadna z wyciągniętych z wody osób, które uczestniczyły w tragicznym wypadku na Tałtach, nie miała na sobie kamizelek.



Przed wypłynięciem na wodę zawsze sprawdzajcie stan techniczny jednostki i zakładajcie kamizelki ratunkowe, bo mogą uratować wam życie - zaapelowali w niedzielę do wypoczywających na łodziach żaglowych i motorowych ratownicy MOPR.

Tragedia na jeziorze Tałty

Przypomnieli, że w sobotę na Tałtach doszło do tragicznego w skutkach wypadku : jacht motorowy Viva 606 z 7 osobami na pokładzie przewrócił się i zatonął. Sześć z siedmiu osób opuściło pokład.

Niestety pod pokładem została jedna osoba. Była to 8-letnia dziewczynka - przypomnieli ratownicy i przyznali, że gdy podejmowali z wody osoby płynące motorówką żadna z ich nie miała na sobie kamizelki ratunkowej.



Po wydobyciu ciała dziecka policja podała, że dziewczynka była na motorówce pod opieką mamy. Pasażerowie motorówki pochodzili z Warszawy i woj. mazowieckiego, jedna osoba z woj. łódzkiego i jedna z woj. dolnośląskiego. Pod nadzorem prokuratora będzie teraz prowadzone w tej sprawie śledztwo.

Alkohol i brawura prowadzą do niebezpiecznych sytuacji

Policja apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Do godz. 18 w poniedziałek obowiązuje na Lubelszczyźnie ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Maksymalna temperatura może wynieść do 33 st. C.



Słoneczna pogoda powoduje, że wiele osób szuka ochłody i wypoczynku nad wodą. W takich miejscach nad bezpieczeństwem czuwają policjanci pełniący służbę na łodziach czy rowerach. Podczas trwającego weekendu utonęło trzech mężczyzn - zaznaczył rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek.



Jak dodał, z policyjnych statystyk wynika, że topią się głównie mężczyźni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

Apelujemy więc o ostrożność i zdrowy rozsądek - podkreślił rzecznik.

Utonęły trzy osoby

Podczas trwającego weekendu na Lubelszczyźnie utonęły już trzy osoby. W piątek wieczorem wyłowiono z jeziora Łukcze ciało 55-letniego wędkarza. Natomiast w sobotę po południu znaleziono zwłoki 33-latka, który zaginął w czwartek nad rzeką Wieprz w okolicy miejscowości Ciechanki Krzesimowskie. Natomiast po godz. 21 w sobotę strażacy wydobyli ciało mężczyzny ze zbiornika wodnego w Pokrówce. Trwa ustalanie jego tożsamości.