​Ruszyło głosowanie na budżet obywatelski w Lublinie. Do wzięcia jest 14 milionów. Głosować można do 10 października, wybierając spośród 135 zgłoszonych projektów.

/ Urząd Miasta Lublin /

W bieżącej, IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin głosowanie dotyczy 82 projektów dzielnicowych i 53 ogólnomiejskich.

Głosować może każda osoba, która jest na stale zameldowana w Lublinie lub dopisała się do listy osób głosujących na projekty BO. Aby to zrobić wystarczy wypełnić oświadczenie znajdujące się na karcie do głosowania w jednym z punktów do głosowania.

Każda osoba ma do dyspozycji cztery głosy - dwa na projekty dzielnicowe i dwa na ogólnomiejskie.

Podobnie jak w latach ubiegłych głosy można oddać na dwa sposoby: w formie elektronicznej i elektronicznej.

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę .

Aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Ważne, aby nie przynosić zebranych wcześniej formularzy od innych osób, ponieważ nie będą przyjmowane.

Punkty do głosowania zlokalizowane są w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zagłosować można także w Biurze Partycypacji Społecznej (ul. Gilasa 3, I piętro, pok. 107) i w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów (ul. Krochmalna 13i).

Kartę do głosowania można wypełnić na miejscu lub przynieść ze sobą kartę uprzednio wydrukowaną i wypełnioną.

Wśród propozycji w tegorocznym budżecie są m.in. remonty i modernizacje dróg, chodników, a także budowa ścieżek rowerowych, czy parkingów oraz projekty związane ze sportem, w tym m.in. budowa siłowni zewnętrznych, boisk szkolnych, kortów tenisowych. Mieszkańcy mogą wybierać także z propozycji kulturalnych i edukacyjnych, jak realizacja warsztatów, kursów językowych.

Jak co roku, nie zabrakło pomysłów na budowę wybiegów dla psów, czy opiekę nad kotami wolnożyjącymi. Mieszkańcy zgłosili również projekty związane z atrakcjami dla najmłodszych, jak place zabaw, tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach.

Wśród wybranych do głosowania pomysłów są również m.in. budowa tzw. szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej nawierzchni na Starym Mieście, wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek. Swój głos można oddać też na prowadzenie wypasu kóz, które zjadałyby trawę w celu utrzymania miejskich trawników. Jest także propozycja budowy instalacji artystycznej w postaci "Ściany płaczu" na wzór tej z Jerozolimy, która zlokalizowana miałaby być w pobliżu miejsca, gdzie istniała Synagoga Maharszala w Lublinie.