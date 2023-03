Niepublikowane zdjęcia będzie można już od jutra zobaczyć w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. To zbiory Marka Gromaszka jedenego z największych współczesnych kolekcjonerów fotografii Lublina.

Wystawa "Wojenny Lublin" / Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN /

Miasto Lublin było świadkiem rozwoju wielu różnorakich kultur. Przenikały się one, tworząc unikatową w polskich realiach mozaikę. Tragiczną kartą w historii Lublina był jednak rok 1939. Wybuch II wojny światowej wiązał się z ogromnymi zniszczeniami w mieście i zapisał się, jako głęboka rana w jego historii.

Bomby spadły na Lublin już drugiego września, dzień po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego. Celem ataku była Lubelska Fabryka Samochodów - miejsce strategiczne z perspektywy agresorów. Trudna historia została uwieczniona na fotografiach, które będzie można oglądać na wernisażu w Teatrze NN już od 29 marca.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 10 maja 2023, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00. Warto także nadmienić, że wstęp będzie darmowy. Zainteresowani otrzymają możliwość obejrzenia wystawy również w sobotę, jednak do tego konieczne będzie wcześniejsze umówienie się z autorami.

Pokaz fotografii jest częścią obchodów 80. rocznicy akcji "Reinhard".