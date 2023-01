Ukraiński żołnierz, ciężko ranny na froncie, leczony i rehabilitowany w Lublinie, otrzymał dwie nowoczesne protezy - ręki i nogi - o wartości ponad 80 tys. zł. Pieniądze pochodziły ze zbiórki prowadzonej przez wielonarodową brygadę w Lublinie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wiosną ub.r. żołnierz służył na wschodzie Ukrainy, gdzie stracił część kończyny górnej do poziomu przedramienia i kończyny dolnej do poziomu goleni, doznał także urazu głowy. Na początku był leczony w Ukrainie.

W lipcu ub.r. przyjechał do Polski specjalnym pociągiem medycznym transportującym rannych żołnierzy. Był leczony i rehabilitowany w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, gdzie przygotowywano również jego kończyny do założenia protez - przekazała rzecznik szpitala Alina Pospischil.

Poprzez ćwiczenia i naukę chodu wzmacnialiśmy mięśnie pacjenta, przystosowywaliśmy go do poruszania się na wózku. Wcześniej w swojej pracy mężczyzna wykonywał skomplikowane, wymagające precyzji zadania fizyczne - naszym celem było umożliwienie mu częściowego powrotu do zawodu. Pacjent dotarł do naszego szpitala po amputacji ręki i nogi, więc zespół oddziału zaproponował zorganizowanie dla niego protezy bionicznej, której działanie najbardziej przypomina naturalne ruchy - wyjaśnił kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji dr hab. n. med. Tomasz Blicharski.

Placówka rozpoczęła współpracę z Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadą im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Brygada we wrześniu zainicjowała charytatywną akcję zbierania funduszy dla rannych żołnierzy ukraińskich.

Zorganizowano m.in. Międzynarodowy Koncert Charytatywny "United for Peace" pod patronatem honorowym wicepremiera, ministra obrony narodowej Polski Mariusza Błaszczaka i ministra obrony narodowej Litwy Arvydasa Anušauskasa, który odbył się we wrześniu ub.r. w Filharmonii Lubelskiej. Dzięki akcji udało się zgromadzić wystarczającą kwotę na pokrycie kosztu protezy podudzia ze stopą z włókna węglowego, pozwalającą na zmienną dynamikę chodu (26 tys. zł) oraz innowacyjnej protezy przedramienia z zastosowaniem bionicznej ręki (57 tys. zł).