Policjanci zatrzymali w Lublinie 34-letniego pseudokibica jednej z lubelskich drużyn. Mężczyzna był poszukiwany za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Ukrywał się poza granicami Polski. Został skazany przez sąd na cztery lata pozbawienia wolności.

Mężczyzna przyjechał do Lublina. W chwili zatrzymania 34-latek był kompletnie zaskoczony. Został doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary - poinformował młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Do bójki pseudokibiców Motoru Lublin i Stali Stalowa Wola doszło 28 maja 2016 roku pod Skaryszewem. Kibice jechali na mecz do Kołobrzegu. Była to tzw. "ustawka". W wyniku obrażeń ciała doznanych w trakcie bijatyki, w szpitalu zmarł 33-letni kibic Stali. Po tym zdarzeniu policja zatrzymała 38 osób. Cztery z nich usłyszały zarzut udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym.