Korea Północna produkuje materiał rozszczepialny wystarczający do budowy nawet 20 głowic jądrowych rocznie - alarmuje prezydent Korei Południowej. Władze w Seulu ostrzegają, że dalszy rozwój północnokoreańskiego arsenału może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na świecie.

/ Shutterstock

Korea Północna produkuje materiał rozszczepialny na 10-20 głowic jądrowych rocznie.

Pjongjang stale udoskonala międzykontynentalne pociski balistyczne.

Szacunki mówią o 150 głowicach nuklearnych w posiadaniu Pjongjangu; do 2040 roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 400.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung ostrzegł, że Korea Północna każdego roku wytwarza ilość materiału rozszczepialnego pozwalającą na produkcję od 10 do 20 głowic jądrowych. Według południowokoreańskiego przywódcy reżim Kim Dzong Una konsekwentnie rozbudowuje swój arsenał nuklearny, uznając go za kluczowy element przetrwania państwa.

Li podkreślił, że jeśli Pjongjang osiągnie zakładany poziom uzbrojenia, nadwyżki broni mogą trafić poza granice Korei Północnej. Taki scenariusz, zdaniem prezydenta, stanowiłby zagrożenie nie tylko dla regionu, ale i dla całego świata.

Postępy w technologii rakietowej

Oprócz rozwoju broni jądrowej Korea Północna nieustannie doskonali swoje międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), które są w stanie dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych.

Mimo napiętej sytuacji, prezydent Li dostrzega szansę na poprawę relacji dzięki dyplomatycznemu podejściu prezydenta USA Donalda Trumpa. Według południowokoreańskiego przywódcy, styl prowadzenia rozmów przez Trumpa może okazać się skuteczny w dialogu z Kim Dzong Unem.

Od objęcia urzędu w czerwcu 2025 roku Li Dze Mjung odszedł od twardej polityki swojego poprzednika, stawiając na dialog. Jednak Pjongjang nie wykazuje zainteresowania rozmowami. W ubiegłym tygodniu Kim Jo Dzong, siostra północnokoreańskiego przywódcy, stanowczo odrzuciła możliwość poprawy stosunków między oboma krajami.

Korea Północna zwiększa swój arsenał

Według najnowszych danych Korea Północna posiada już około 150 głowic nuklearnych, a do 2040 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do ponad 400. Takie szacunki przedstawił Li Sang Kju, szef działu badań bezpieczeństwa nuklearnego Koreańskiego Instytutu Analiz Obronnych.