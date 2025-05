Od 15 czerwca pasażerowie z Hrubieszowa (woj. lubelskie) i okolic zyskają drugie codzienne połączenie kolejowe z Krakowem. PKP Intercity uruchamia pociąg IC Kasztelan, który ułatwi podróże także do innych dużych miast, m.in. Gdyni, Wrocławia, Poznania i Rzeszowa.

Nowe połączenie kolejowe Hrubieszów–Kraków - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowy pociąg na trasie Hrubieszów–Kraków

Jak poinformował w piątek rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz, od 15 czerwca w rozkładzie jazdy na stałe pojawi się pociąg IC Kasztelan. Skład wyruszy z Krakowa o godz. 8:45 i dotrze do Hrubieszowa o 14:05, pokonując trasę w 5 godzin i 20 minut. W drogę powrotną pociąg odjedzie z Hrubieszowa o 14:26, a do Krakowa przyjedzie o 19:35 (czas przejazdu: 5 godzin i 9 minut).

Nowe połączenie będzie obsługiwane nowoczesnymi pociągami SD85. Składy wyposażone są w miękkie fotele, rozkładane stoliki, przestrzenie dla większych grup i rowerzystów, gniazdka elektryczne, klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej. Pociąg oferuje 12 miejsc w pierwszej klasie i 210 w drugiej, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Przystanki na trasie

IC Kasztelan zatrzyma się na stacjach: Kraków Główny, Kraków Płaszów, Tarnów, Dębica, Mielec, Tarnobrzeg, Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Centrum, Biłgoraj, Tereszpol Biłgorajski, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zawada, Zamość, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Werbkowice i Hrubieszów Miasto.

W Krakowie pasażerowie będą mogli przesiąść się na pociągi do Gdyni Głównej (w wakacje także na Hel), przez Wrocław i Poznań. W Stalowej Woli IC Kasztelan będzie skomunikowany z pociągiem IC Zamoyski relacji Rzeszów-Kołobrzeg.

Zmiany w kursowaniu i komunikacja zastępcza

W związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi, w dniach 15 i 22 czerwca czas przejazdu wydłuży się o 11 minut. Natomiast od 26 czerwca do 9 sierpnia na odcinku Zamość-Hrubieszów zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, co wydłuży podróż do 5 godzin i 52 minut.

Od grudnia ubiegłego roku Zamojszczyznę z Krakowem łączył tylko jeden pociąg - IC Hetman. Nowe połączenie zwiększy możliwości podróżowania mieszkańców regionu. PKP Intercity, największy polski operator kolejowy, w 2023 roku przewiózł 78,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Od stycznia do kwietnia 2024 roku z usług przewoźnika skorzystało już 25,2 mln osób - o 9,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.