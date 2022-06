Lubelscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zlikwidowali nielegalny punkt rozsyłania sygnału telewizyjnego płatnych platform cyfrowych. W sprawie zatrzymano 39-latka z Lublina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.

/ Lubelska Policja / Materiały prasowe

Policjanci w zeszłym tygodniu przeszukali 9 miejsc na terenie województwa lubelskiego. W każdym z nich znaleźli przerobione dekodery służące do odbioru płatnych kanałów telewizji cyfrowej. Zabezpieczono m.in: 11 przerobionych dekoderów telewizyjnych, 2 karty abonenckie do odbioru płatnej platformy cyfrowej, czytniki kart telewizyjnych czy router służący do dzielenia sygnału.

Po zbadaniu wszystkich znalezionych przedmiotów, będzie można precyzyjnie określić, ile osób pobierało sygnał z nielegalnego źródła.

/ Lubelska Policja / Materiały promocyjne

Policjanci zatrzymali w tej sprawie 39-latka z Lublina. Mężczyzna podejrzany jest o rozpowszechnianie sygnału płatnych kanałów telewizji cyfrowych na zasadzie „cardsharingu” bez wymaganych umów licencyjnych. Już usłyszał zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Na odpowiedzialność karną narażeni są również tzw. „biorcy”, którzy nie płacili abonamentu za oglądane kanały.