Skład groźnych substancji, także promieniotwórczych, odkryto na prywatnej posesji w garażu w miejscowości Parczewo na Lubelszczyźnie. Jak przekazała prokuratura, właściciel został już przesłuchany.

Do odkrycia doszło w jednym z garaży

Niebezpieczne znalezisko zostało odkryte w jednym z garaży na prywatnej posesji.

Zabezpieczone substancje mają właściwości toksyczne, żrące, łatwopalne, a nawet wybuchowe i rakotwórcze - poinfromował Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Z uwagi na powagę sytuacji prokurator podjął natychmiastową decyzję o przetransportowaniu zabezpieczonych substancji radioaktywnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku.

Prokurator poinformował także, że właściciel garażu został już przesłuchany.

Mężczyzna wynajmował budynek innej osobie.



