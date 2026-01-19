W Łukowie w województwie lubelskim dwie osoby zostały ranne w wyniku ataków z użyciem noża. Lokalna policja szuka sprawcy lub sprawców - nie jest jasne czy i jak mogą być powiązane ze sobą oba zdarzenia.
- W Łukowie doszło do dwóch ataków, w wyniku których dwie osoby trafiły do szpitala.
- Wśród rannych jest nastolatek
- Informacje regionalne i ogólnopolskie znajdziesz na RMF24.pl.
Do pierwszego ataku doszło po godzinie 18:00 w centrum Łukowa. Tam ranny zaatakowany nożem został nastolatek.
Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Wiemy, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział RMF FM aspirant sztabowy Marcin Józwik z policji w Łukowie.
O kolejnym ataku funkcjonariusze dowiedzieli się po godzinie 20:00.
W tym przypadku w innym rejonie miasta nożem został zraniony 40-latek. Wiemy, że ten mężczyzna został przewieziony do szpitala - wskazał aspirant sztabowy Marcin Józwik.
Policja na razie nie przesądza, czy oba zdarzenia miały ze sobą związek. Trwa obława.
Wszyscy policjanci, którzy pracują, są zaangażowani w ustalenie i zatrzymanie osób mających związek z tymi zdarzeniami - podkreślił asp. Józwik.