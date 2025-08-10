Anagramma wygrała Czempionat Klaczy Młodszych podczas 47. Narodowego Pokazu Koni Arabskich w stadninie Janów Podlaski. Była to rywalizacja pod patronatem radia RMF FM. O tytuł walczyło 9 koni.

Mateusz Tokarski i Anagramma / Tomasz Staniszewski / RMF FM

W Janowie Podlaskim trwają Dni Konia Arabskiego. Dzisiejsza niedziela to dla stadniny najważniejszy dzień w roku.

Przed godz. 12:00 zakończył się Czempionat Klaczy Młodszych Narodowego Pokazu Koni Arabskich, konkurs pod patronatem RMF FM.

Anagramma / Tomasz Staniszewski / RMF FM

O tytuł walczyło w sumie 9 zwierząt. Złotą medalistką została Anagramma.

To Dwuletnia siwa klacz, która urodziła się w Janowie Podlaskim.

Czempionat Klaczy Młodszych podczas Narodowego Pokazu Koni Arabskich Piotr Mazur / RMF FM

"Urodziła się po to, żeby wygrywać"

Na pokazowym ringu prezentował ją Mateusz Tokarski.

To jest wspaniała klacz. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ona urodziła się po to, żeby wygrywać - powiedział Mateusz Tokarski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim.

Jak mówi, jest jej opiekunem i trenerem, a praca z nią na co dzień to sama przyjemność.

Wczoraj trochę się bała, dziś pokazała się fenomenalnie - dodaje Mateusz Tokarski.

/ Tomasz Staniszewski / RMF FM

Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland

Wieczorem z kolei - punkt kulminacyjny wydarzenia: aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być 11-letnia siwa klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab. "Wspomagać ją będzie trzyletnia Wencedora, również z Janowa Podlaskiego, prawnuczka legendarnego michałowskiego ogiera Ekstern" - podkreślili organizatorzy w komunikacie.

Michałowska stadnina wystawiła z kolei Parantellę, córkę katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab oraz El Medidę, córkę wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion - Czempiona Świata Ogierów Młodszych i Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych. Zaś stadnina w Białce wystawiła karą klacz Czata; to córka uznanego na świecie reproduktora Magic Magnifique, złotego czempiona ze Scottsdale w USA i Narodowego Czempiona Włoch.

Udział w licytacji zapowiedzieli kupcy m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro. Najwyższą cenę na licytacji - 145 tys. euro - osiągnęła 15-letnia siwa klacz Zigi Zana ze stadniny w Michałowie. Klacz była wylicytowana na zasadzie pośrednictwa, ale ostateczny nabywca nie kupił wylicytowanego konia i klacz pozostała w hodowli.

Letnia Aukcja Koni Arabskich Summer Sale

W poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale, gdzie wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.