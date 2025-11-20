Nowe stawki opłat za przejazdy komunikacją miejską zatwierdzili dzisiaj miejscy radni na wniosek prezydenta Lublina. Nie podrożeją wyłącznie bilety okresowe dla osób płacących podatki w Lublinie i specjalne bilety dla turystów.

Radni Lublina zatwierdzili podwyżki cen biletów na komunikację miejską, które zaczną obowiązywać od 16 lutego.

Ceny biletów wzrosną, m.in. bilet 15-minutowy będzie kosztował 3,40 zł, 40-minutowy 4,60 zł, a 90-minutowy 5,20 zł.

Nie zmienią się ceny m.in. biletów rodzinnych 365-dniowych oraz biletów turystycznych, a także biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej.

Bilety będą droższe

Nowe stawki opłat zatwierdzili dzisiaj radni na wniosek prezydenta Lublina. Podwyżka opłat za przejazdy lubelską komunikacją miejską ma wejść w życie za niecałe trzy miesiące, dokładnie 16 lutego. Taki termin zapisano w uchwale.

Za bilet 15-minutowy trzeba będzie zapłacić 3,40 zł, bilet 40-minutowy ma kosztować 4,60 zł, cena 90-minutowego ma wzrosnąć do 5,20 zł. Normalny bilet 6-godzinny po podwyżce ma kosztować 9 zł, natomiast na 24-godzinny trzeba będzie wydać 14,20 zł. Podrożeć mają też bilety w taryfie przystankowej.



Więcej trzeba będzie także zapłacić, korzystając z zielonego kasownika, w którym można kupić wirtualny bilet jednoprzejazdowy uprawniający do jazdy do końca trasy bez limitu czasowego, ale bez prawa do przesiadki. Po podwyżce za taki bilet zapłacimy 5 zł.

Kogo nie obejmie podwyżka?

Podwyżka nie obejmie 365-dniowych biletów rodzinnych ważnych we wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta. Wciąż będzie można je kupić za 10 zł. Nie zmienią się też ceny biletów turystycznych sprzedawanych w pakietach usług turystycznych.

W przypadku biletów okresowych podwyżka nie dotknie posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej przysługującej osobom, które rozliczają podatek dochodowy w Lublinie. Oni za bilety będą płacić tyle, co obecnie.

Ile zapłacą pozostali? Bilet 30-dniowy na wszystkie linie w pierwszej strefie ma kosztować 142 zł, w drugiej strefie 86 zł, a w wersji na obie strefy 208 zł. W przypadku biletu 150-dniowego na wszystkie linie cena wariantu na pierwszą strefę to 592 zł, za bilet na drugą strefę trzeba będzie zapłacić 344 zł, a wariant ważny w obu strefach będzie kosztować 864 zł.

Dzisiejsza uchwała będzie również skutkować wzrostem opłaty za przejazd bez biletu, bo jej stawka jest 50-krotnością ceny biletu jednoprzejazdowego (tego z zielonego kasownika). To oznacza, że podstawowa stawka kary będzie wynosić 250 zł, ale od tej kwoty naliczane mogą być zniżki za uiszczenie kary w pojeździe lub opłacenie jej w ciągu 7 dni.