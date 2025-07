Lublin dynamicznie zyskuje na popularności jako turystyczny hit Polski Wschodniej. W te wakacje miasto może odwiedzić nawet 700 tys. osób, w tym coraz więcej gości z zagranicy - przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Zagraniczni goście stanowią ważny segment turystów odwiedzających Lublin (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Lublin odwiedzi w wakacje nawet 700 tys. turystów, z rocznym wzrostem o 20-25 proc.

Turystów przyciąga autentyczne, XVI-wieczne Stare Miasto i bogata oferta kulturalna.

Rośnie liczba zagranicznych turystów, wspierana przez nowe loty i tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Lublin na fali wzrostu - rekordowa popularność w wakacje

Według najnowszych szacunków, które podał dyrektor Biura Rozwoju Turystyki UM Lublin Marcin Kęćko, w tegoroczne wakacje Lublin odwiedzi około 700 tys. osób. To znaczący wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, gdy miasto przyjęło ponad 1,9 mln turystów, z czego około 550 tys. w sezonie letnim. Rekordowy był sierpień 2023, z prawie 300 tys. odwiedzających. Trend wzrostowy oceniany jest na około 20-25 proc. rocznie.

Turyści najczęściej zostają w Lublinie od dwóch do czterech dni, co wskazuje, że miasto jest popularne jako miejsce na weekendowy city break. Jak podkreśla Karol Wiak z Nocowanie.pl, Lublin to jeden z ważniejszych ośrodków turystycznych na wschodzie Polski, szczególnie atrakcyjny dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających spokojniejszego wypoczynku niż nad morzem czy w górach.

Lublin zachwyca autentycznością i wydarzeniami kulturalnymi

Jak tłumaczy dyrektor Kęćko, Lublin nie posiada walorów naturalnych takich jak morze czy góry, jednak nadrabia to wyjątkową autentycznością. Samo Stare Miasto stanowi autentyczną, XVI-wieczną tkankę miasta, tylko w niewielkim stopniu zniszczoną podczas II wojny światowej - zaznacza w rozmowie z WP. Miasto ma renesansowy charakter, przypominający włoskie uliczki.

Najczęściej odwiedzane są takie miejsca jak Stare Miasto z ponad 100 zabytkami na kilometr kwadratowy, Wzgórze Zamkowe z Muzeum Narodowym (w tym stała wystawa dzieł Tamary Łempickiej), plac Litewski, bazylika Ojców Dominikanów, Ogród Saski oraz Państwowe Muzeum na Majdanku. Popularność Lublina dodatkowo podbijają wydarzenia kulturalne, takie jak Noc Kultury czy Carnaval Sztukmistrzów.

Zagraniczni turyści - wzrost i nowe połączenia lotnicze

Jak informuje WP Turystyka, zagraniczni goście stanowią ważny segment turystów odwiedzających Lublin. W 2024 r. ich liczba wzrosła o 25 proc. do 434 tys. osób. Najwięcej przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, Izraela, Niemiec, USA, Kanady, Litwy i Czech. Miasto aktywnie promuje się na rynkach zagranicznych, wspierane przez nowe połączenia lotnicze z Girony i Rzymu.

Marcin Kęćko zwraca uwagę na wpływ produkcji filmowych na rozpoznawalność Lublina. Film "A Real Pain" z Oscarem dla aktora Kierana Culkin’a, w którym miasto występuje pod własną nazwą, jest narzędziem budującym wizerunek miasta na świecie. W ubiegłym roku Lublin zyskał też tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, co historycznie zwiększa ruch turystyczny i ożywia życie kulturalne miasta.

Lubelszczyzna liczy na turystów zagranicznych i wsparcie dla branży

Region Lubelszczyzny w 2023 r. odwiedziło ponad 4 mln turystów, głównie krajowych. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi kampanie promocyjne m.in. we Włoszech, Niemczech czy Francji, organizując wizyty studyjne i targi.

Dyrektor LROT, Dorota Lachowska, zauważa jednak w rozmowie z WP, że branża turystyczna wciąż odczuwa skutki kryzysów - konfliktu na Ukrainie i sytuacji na granicy z Białorusią. Przedsiębiorcy zauważają spadek liczby grup zorganizowanych i więcej rezerwacji last minute.

Lachowska podkreśliła, że pomysł wprowadzenia bonu turystycznego dla Lubelszczyzny mógłby znacząco wesprzeć branżę, choć decyzja w tej sprawie należy do władz województwa.