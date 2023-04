16 kwietnia w Lublinie zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa. Dzięki niej wierni bez konieczności kupowania biletu będą mogli dojeżdżać na niedzielne msze święte.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uruchomienie linii to pomysł proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Przy kościele nie ma parkingu, wierni przyjeżdżający na nabożeństwo mają więc problem ze znalezieniem miejsca postojowego. Ksiądz liczy na to, że dzięki autobusowi uda się rozwiązać ten problem.

Chcę zachęcić osoby, które dojeżdżają samochodami, żeby przesiadły się do wynajmowanego autobusu. Będzie wtedy więcej miejsc do parkowania i trochę się rozluźni - wyjaśniał ksiądz Waldemar Sądecki w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim". Kolejny plus takiego rozwiązania to jego zdaniem możliwość integracji parafian w trakcie podróży do kościoła.

Uruchomienie autobusu ma też pomóc dostać się do świątyni osobom starszym, które mają problem z poruszaniem się.

Co ważne, podróże autobusem będą dla wiernych darmowe. Koszty przejazdu poniesie parafia, która podpisała umowę na obsługę linii z Miejską Korporacją Komunikacyjną.

Jaka będzie trasa linii specjalnej?

Parafia poinformowała, że autobus będzie kursował na trasie: zatoka przed kościołem, ulice: Kunickiego, Nowy Świat, Wyścigowa, Dunikowskiego, Herberta do pętli końcowej, Herberta, Zemborzycka, Kunickiego, zatoka przed kościołem.

Szczegółowy rozkład opublikowano na profili parafii na Facebooku.