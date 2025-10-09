Lubelski sąd uwzględnił protest mieszkańców dot. budowy spalarni śmieci w dzielnicy Tatary. Taki zakład, pierwszy w Lublinie, chce zbudować prywatny inwestor, a urzędnicy dali mu zielone światło.

Jeden z poprzednich protestów przeciwko budowie spalarni śmieci w Lublinie / Dominik Smaga / RMF FM

Z decyzją urzędników nie zgadza się jednak część mieszkańców. Jak powiedzieli reporterowi RMF FM Dominikowi Smadze, boją się przede wszystkim tego, co miałoby ulatywać w powietrze z komina po spaleniu odpadów.

Bardzo duże ilości zanieczyszczeń. Obawiamy się złego wpływu takiej inwestycji na nasze zdrowie. To jest nasz główny powód - przyznają przeciwnicy pomysłu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w czwartek, że urzędnicze zezwolenie "zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, wyrażającym się w wadliwej ocenie materiału dowodowego".

Wyrok nie jest prawomocny. Strona przegrana może go zaskarżyć.

Portal Dziennik Wschodni przypomina, że w myśl planów w Lublinie mogłyby powstać nawet trzy spalarnie - każda budowana przez inny podmiot. Dwie z nich miałyby stanąć bardzo blisko siebie, przy ulicach Metalurgicznej i Tyszowieckiej.

Przeciwnicy budowy wskazują, że komin jednej ze spalarni przewyższyłby donżon (w średniowiecznym zamku wieża obronna pełniąca funkcje mieszkalne w czasie pokoju) Zamku Lubelskiego, a co za tym idzie, zaburzył historyczną panoramę Lublina.