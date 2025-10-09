Po dekadach zaciętej rywalizacji na rynku samolotów pasażerskich doszło do przełomowego momentu. Rodzina Airbusów A320 wyprzedziła Boeinga 737, stając się najczęściej dostarczanym samolotem w historii lotnictwa cywilnego.

/ Shutterstock

We wtorek europejski koncern Airbus osiągnął historyczny sukces - liczba dostarczonych samolotów z rodziny A320 przekroczyła 12 260 egzemplarzy, detronizując tym samym Boeinga 737, który przez dziesięciolecia był liderem w tej kategorii. Przełomowy egzemplarz, model A320neo, trafił do saudyjskich linii lotniczych Flynas.

Transatlantycka rywalizacja

Popularność modeli A320 i 737 w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, głównie dzięki rosnącej liczbie pasażerów z Azji oraz dynamicznemu rozwojowi tanich linii lotniczych. Oba koncerny - Airbus i Boeing - dostarczyły już łącznie ponad 25 tysięcy samolotów, które zdominowały światowe niebo.

Historia Airbusa A320 sięga lat 80. XX wieku, kiedy to europejski producent postawił na innowacyjne rozwiązania, takie jak komputerowe sterowanie fly-by-wire. Pomimo początkowych kontrowersji projekt okazał się przełomowy i zapewnił Airbusowi miejsce w czołówce światowych producentów samolotów.

Sukcesy i wyzwania obu gigantów

A320 był pierwszym europejskim odrzutowcem, który odniósł globalny sukces komercyjny. Jego rozwój zmusił konkurencję do wprowadzenia innowacji. Boeing odpowiedział udoskonaloną wersją 737NG, jednak w ostatnich latach amerykański koncern zmagał się z kryzysami po katastrofach modelu 737 MAX. Ale Airbus nie uniknął własnych problemów związanych z bezpieczeństwem, które wywołały debatę o automatyzacji kokpitu.

Obecnie zarówno Airbus, jak i Boeing stoją przed nowymi wyzwaniami. Na horyzoncie pojawiają się konkurenci z Chin i Brazylii, a także innowacyjne projekty, takie jak kalifornijski JetZero. Mimo to, według ekspertów, żadna z firm nie planuje w najbliższym czasie wymiany swoich flagowych modeli, czekając na dalszy rozwój technologii silników i napędów.