17 rosyjski dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie - poinformowało wieczorem MSWiA. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja zabezpieczyła teren.

Miejsce odnalezienie jednego z dronów / PAP/Wojtek Jargiło / PAP/EPA

Dziś polskie służby odnalazły 17 drona, który spadł wczoraj na terytorium Polski. Stało się to w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie

Pozostałe drony znaleziono w tych miejscowościach:

woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski)

w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński)

w woj. warmińsko-mazurskim - w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

w woj. mazowieckim: między Rabianami a Sewerynowem (pow. węgrowski) oraz w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki).

woj. świętokrzyskim: w miejscowości Czyżów w powiecie buskim, w Sobótce w pow. opatowskim, w Smykowie w pow. kieleckim

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona przez rosyjskie drony.