W najbliższych dniach prognozowane jest zachmurzenie duże z opadami deszczu i burzami, zaś w wysokich partiach Tatr śnieg - tak wygląda prognoza pogody na kolejne dni. Temperatura w większości kraju osiągnie 19–24 st. C, chłodniej będzie nad morzem i w górach (16–18 st. C).

W górach meteorolodzy prognozują deszcz ze śniegiem / Paweł Murzyn / East News

Pogoda na najbliższe dni nie zachwyca. W czwartek w ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza poza zachodnią i południową częścią Polski.

Na zachodzie i południu kraju spodziewane są opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, a lokalnie również burze. Ulewy mogą być intensywne - od 15 do 25 mm, a miejscami nawet do 40 mm na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze deszcz raczej przelotny.

Wysoko w Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem, a nawet śnieg - to rzadki, ale wyraźny akcent zimy w środku lata. Temperatura maksymalna: 19 st. C do 24 st. C w większości kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich: 16-18 st. C. Wiatr: słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

fot. IMGW

Noc z czwartku na piątek będzie pochmurna i wilgotna. Najwięcej opadów spodziewanych jest na południu kraju.

Temperatura minimalna od 9 do 11 st. C w rejonach podgórskich i 12-16 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h.

Weekend pod znakiem deszczu

Weekend przywitamy z chmurami - w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu i burze, tym razem we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. C; nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej: 18-20 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i północy pojawi się więcej chmur, miejscami opady intensywne (do 30 mm). Na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i jedynie przelotne opady.

W Tatrach i wysoko w Sudetach warunki są typowo jesienne - możliwe opady śniegu oraz silne porywy wiatru. Wybierając się na szlak, pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu i śledzeniu lokalnych komunikatów pogodowych.

Czeka nas kilka dni z kapryśną pogodą - od przelotnych opadów po lokalne burze, a w górach nawet śnieg w środku lata. Nie zapomnijcie o parasolu i cieplejszej odzieży, zwłaszcza jeśli wybieracie się w wyższe partie gór.