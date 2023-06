Pierwszy blok elektryczno-ciepłowniczy na biomasę ruszył w Elektrociepłowni Megatem Lublin. Dzięki temu wyłączony będzie blok węglowy. Mieszkańcy zyskają znacznie czystsze powietrze, bo biomasa nie emituje CO2.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Nowy blok ma moc 50 MW. Budowa nowego bloku energetycznego to obecnie największa inwestycja gospodarcza prowadzona w Lublinie. Kosz to 250 milionów złotych.

Nowa instalacja ma charakter w pełni ekologiczny i praktycznie nie emituje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Wyposażona jest w system ciągłego monitoringu, który będzie dodatkowo gwarantował, że do powietrza nie przedostają się żadne szkodliwe związki chemiczne.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Według wyliczeń specjalistów do atmosfery trafi rocznie 120 tysięcy ton CO2 rocznie mniej. To mniej więcej połowa tego co było do tej pory emitowane. Równowartość spalenia 60 tysięcy ton węgla rocznie. Jeden z kotłów węglowych zostanie w związku z uruchomieniem nowego, zamknięty.

Energia cieplna produkowana w nowym bloku energetycznym w okresie wiosennym, letnim i jesiennym w pełni zaspokoi potrzeby Lublina na ciepłą wodę dla odbiorów korzystających z sieci LPEC. W sezonie grzewczym ekologiczne źródło zapewni taką wodę i ogrzewanie dla około 30 proc. miejskich odbiorców.

Biomasa będzie pochodziła z odpadów drzewnych, które nie kwalifikują się do innego przemysłowego wykorzystania. Na teren elektrociepłowni dostarczana będzie bocznicą kolejową na wybetonowany plac magazynowy, skąd będzie automatycznie transportowana przenośnikiem o długości ok. 200 m do kotła.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Megatem EC-Lublin jest jednym z dwóch dostawców energii do lubelskiego systemu ciepłowniczego LPEC. Zimą odpowiada za dostawy energii cieplnej do dzielnic: Tatary, Bronowice, Kalinowszczyzna, Czechów, Felin i Śródmieście.

W okresie letnim, gdy mieszkańcy potrzebują jedynie gorącej wody, Megatem EC-Lublin zaopatruje w nią całe miasto. Ponadto przedsiębiorstwo wytwarza energię elektryczną, która przede wszystkim trafia do firm działających w Lublinie.