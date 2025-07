Atak hakerski na system informatyczny spółki Herbapol Lublin. Hakerzy zażądali 900 tys. dolarów okupu za odblokowanie systemów, które zaszyfrowali. Prokuratora Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Śledczy ustalają okoliczności i sprawców ataku, do którego doszło w zeszłym tygodniu.

Atak hakerski na system informatyczny spółki Herbapol Lublin / Shutterstock

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała, że śledztwo dotyczy przestępstwa wprowadzenia zmiany w systemie informatycznym spółki Herbapol wskutek użycia oprogramowania szyfrującego.

Spowodowało to utratę dostępu do danych niezbędnych do prowadzenia firmy. Hakerzy za odblokowanie systemów zażądali okupu w kwocie 900 tys. USD.

Spółka okupu nie zapłaciła. Przestępstwo takie zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

Atak hakerski typu ransomware

Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu i jak poinformowano, był to atak typu ransomware.

Polega on na tym, że przestępcy infekują komputer złośliwym oprogramowaniem blokującym dostęp do danych lub systemu komputerowego i żądają okupu za ich odblokowanie.

Komunikat spółki

Spółka Herbapol-Lublin S.A. zamieściła na stronie internetowej komunikat o cyberataku.

„Spółka niezwłocznie wdrożyła procedury bezpieczeństwa, rozpoczęła działania naprawcze i współpracuje z wyspecjalizowanymi służbami oraz partnerami technologicznymi. Naszym priorytetem jest pełne przywrócenie funkcjonowania systemów oraz zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych” - czytamy w komuniacie.

Incydent został zgłoszony do CBZC, a także do CERT Polska (NASK) oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Herbapol-Lublin S.A. to polski producent herbat, syropów i produktów ziołowych. Główna siedziba firmy znajduje się w Lublinie, ale spółka ma także oddziały oraz punkty skupu ziół w innych miejscach m.in. w Warszawie, Białymstoku, Poniatowej, Wielbarku.