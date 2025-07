Jeśli wszystkie doniesienia się potwierdzą, jesienią w ławach poselskich Prawa i Sprawiedliwości zobaczymy czworo nowych polityków. Zastąpią oni tych, którzy będą od 6 sierpnia współpracować z nowym prezydentem. Karol Nawrocki zdradził już, że będą to Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz, a nieoficjalnie mówi się, że do Kancelarii Prezydenta RP wybierają się także: Zbigniew Bogucki i Adam Andruszkiewicz.

W ławach poselskich Prawa i Sprawiedliwości zobaczymy czworo nowych polityków / Tomasz Gzell / PAP

Będą roszady w ławach poselskich Prawa i Sprawiedliwości.

Zaczynając od tych potwierdzonych nazwisk, to zasiądą w nich posłowie z okręgu 40. (część województwa zachodniopomorskiego) i 11. (część województwa łódzkiego).

Kto zastąpi odchodzących posłów?

Pawła Szefernakera zastąpi Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski w latach 2015-2021, od ubiegłego roku radny sejmiku tego samego województwa.

Z kolei mandat po Marcinie Przydaczu powinien objąć Tomasz Rzymkowski, w przeszłości poseł Kukiz'15 (2015-2019), a od 2019 roku parlamentarzysta PiS. W 2021 roku został on powołany także na stanowisko wiceministra edukacji i nauki.

Rzymkowski w rozmowie z reporterem RMF FM podkreśla, że od niemal dwóch lat nie jest aktywnym politykiem, a w sprawie przejęcia mandatu, nie miał jeszcze telefonu z klubu PiS.

Jeśli będzie wakat w okręgu numer 11, to będę wtedy się zastanawiał, co dalej z tym zrobić. W tej chwili nie zaprzątam sobie tym głowy, bo jak człowiek ma jakieś plany, to pan Bóg się śmieje. Ja się tego trzymam - ucina krótko Rzymkowski.

Jeśli doniesienia "Rzeczpospolitej" się potwierdzą, to w Kancelarii Prezydenta zobaczymy także m.in. Zbigniewa Boguckiego. To oznacza, że w ławach poselskich znalazłoby się miejsce dla Michała Jacha (41. okręg wyborczy), który członkiem Prawa i Sprawiedliwości jest od samego początku istnienia partii, czyli od 2001 roku.

W przeszłości był posłem V, VII, VIII i IX kadencji. Aktualnie jest radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Według medialnych spekulacji, w Kancelarii Karola Nawrockiego jest także miejsce dla Adama Andruszkiewicza. Jego miejsce z okręgu 24 (województwo podlaskie), zajęłaby Bogumiła Olbryś, na co dzień dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.