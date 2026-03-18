Nie musisz już zastanawiać się, jaki program będzie najlepszy, aby Twoje naczynia były idealnie czyste. Nowoczesne zmywarki zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć codzienne obowiązki w kuchni. Wystarczy wybrać czas zmywania, a urządzenie samo dopasuje odpowiednie parametry – temperaturę, zużycie wody oraz intensywność cyklu. Z Electrolux codzienne obowiązki stają się prostsze niż kiedykolwiek. Jedno dotknięcie wystarczy, aby zmywarka zajęła się resztą – szybko, precyzyjnie i bez zgadywania.

Inteligentne funkcje ułatwiające codzienne zmywanie

Nowoczesne zmywarki Electrolux wyposażono w inteligentne rozwiązania, które automatycznie dopasowują parametry pracy do aktualnych potrzeb. Dzięki temu nie trzeba zastanawiać się nad wyborem odpowiednich ustawień - urządzenie analizuje poziom zabrudzenia naczyń i optymalizuje cały proces zmywania.

Program Eco zapewnia wysoką efektywność energetyczną, ograniczając zużycie wody i energii bez kompromisów w zakresie skuteczności mycia. Z kolei funkcja AutoSense automatycznie dopasowuje czas trwania cyklu, temperaturę oraz ilość wody do stopnia zabrudzenia naczyń, gwarantując doskonałe rezultaty przy maksymalnej oszczędności zasobów.

Obsługę dodatkowo upraszcza intuicyjny panel QuickSelect™, który eliminuje konieczność zgadywania ustawień. Wystarczy wybrać preferowany czas programu i ewentualne opcje dodatkowe, a zmywarka samodzielnie dobierze optymalne parametry pracy. Dzięki temu nawet krótsze cykle są w pełni skuteczne i bezpieczne - zarówno dla mocno zabrudzonych garnków, jak i delikatnych kieliszków czy szklanek.



Wybierz czas, a zmywarka dobierze optymalne ustawienia

System QuickSelect został zaprojektowany tak, aby jeszcze bardziej uprościć codzienną obsługę zmywarki. Użytkownik wybiera jedynie preferowany czas trwania cyklu oraz - w razie potrzeby - dodatkowe opcje, a urządzenie automatycznie dopasowuje pozostałe parametry pracy. Zmywarka samodzielnie ustala temperaturę, ilość wody i intensywność mycia, dzięki czemu skutecznie radzi sobie z różnymi typami naczyń i poziomami zabrudzeń.

Takie rozwiązanie sprawia, że korzystanie z urządzenia jest wyjątkowo intuicyjne i wygodne. Zamiast analizować poszczególne programy, wystarczy jedno proste ustawienie, a zmywarka zajmie się resztą, dopasowując cykl do aktualnych potrzeb.

Dodatkowym wsparciem jest wskaźnik Ecometer, który pokazuje przewidywane zużycie wody i energii dla wybranego programu. Dzięki temu łatwo wybrać bardziej ekonomiczny wariant zmywania. W praktyce oznacza to, że proces może być nie tylko skuteczny, ale również bardziej oszczędny - zmywarka pozwala ograniczyć zużycie wody nawet o 90 litrów oraz energii do 60% w porównaniu z myciem ręcznym¹.



Perfekcyjnie czyste naczynia i skuteczny system zmywania

Zmywarka do zabudowy Electrolux EEG48600L zapewnia bardzo wysoką skuteczność zmywania naczyń dzięki technologii SatelliteClean®, która osiąga nawet trzykrotnie lepsze rezultaty niż standardowe systemy natrysku. Podwójnie obracające się ramię spryskujące stale zmienia kąt strumienia wody, dzięki czemu dociera do każdego zakamarka komory i skutecznie usuwa zabrudzenia - także z dużych garnków czy naczyń z zaschniętymi resztkami jedzenia.

O długotrwałą wydajność urządzenia dba również program Machine Care. Stosowany wraz z dedykowanym środkiem czyszczącym pomaga usuwać tłuszcz i osady z wnętrza zmywarki, wspierając jej prawidłowe działanie i utrzymanie wysokiej efektywności przez długi czas.

Dzięki temu naczynia są dokładnie umyte po każdym cyklu, a zmywarka zachowuje swoją skuteczność i niezawodność przez lata codziennego użytkowania.



Szybkie i skuteczne zmywanie bez kompromisów

Zmywarka do zabudowy Electrolux EEG48600L została zaprojektowana tak, aby łączyć wysoką skuteczność mycia z elastycznością dopasowaną do codziennych sytuacji. Gdy liczy się czas, pomocny będzie program 30-minutowy, który umożliwia szybkie i efektywne umycie naczyń, ograniczając jednocześnie zużycie wody i energii.

W przypadku potrzeby zwiększonej higieny dostępna jest funkcja ExtraHygiene. W końcowej fazie cyklu temperatura wzrasta do 69°C, co pozwala usunąć ponad 99,99% bakterii i wirusów². Skuteczność tego rozwiązania została potwierdzona certyfikatem Swissatest, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa podczas codziennego zmywania.

Zmywarka oferuje również szeroki wybór programów dopasowanych do różnych sytuacji — od krótszych cykli, takich jak 1 godzina czy 1 godzina 30 minut, po dłuższe tryby, m.in. 2 godziny 40 minut, AutoSense, Eco, Machine Care oraz płukanie wstępne. Dzięki temu łatwo dobrać odpowiedni program do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia, uzyskując skuteczne rezultaty przy optymalnym zużyciu zasobów.



Delikatna ochrona szkła i kieliszków

Zmywarka do zabudowy Electrolux EEG48600L dba nie tylko o skuteczność zmywania, ale także o bezpieczeństwo bardziej wymagających naczyń. Specjalny program GlassCare 45° został zaprojektowany z myślą o delikatnym szkle - pracuje w niższej temperaturze, pomagając ograniczyć ryzyko szoku termicznego i zachować przejrzystość oraz połysk kieliszków i szklanek.

Stabilność naczyń podczas zmywania zapewniają rozwiązania SoftGrip i SoftSpike. Uchwyty SoftGrip delikatnie przytrzymują kieliszki za nóżkę, natomiast silikonowe elementy SoftSpike stabilizują je w koszu, zapobiegając przesuwaniu się naczyń w trakcie pracy ramion spryskujących.

Dzięki temu nawet cienkie kieliszki i delikatne szklane naczynia mogą być bezpiecznie myte w zmywarce, a po zakończeniu cyklu pozostają czyste, lśniące i odpowiednio chronione przed uszkodzeniami.



Komfort użytkowania dopasowany do Twojego stylu życia

Zmywarka do zabudowy Electrolux EEG48600L została zaprojektowana tak, aby codzienne zmywanie było jak najbardziej wygodne i intuicyjne. Rozwiązania zastosowane w urządzeniu ułatwiają zarówno obsługę, jak i organizację przestrzeni wewnątrz komory, dzięki czemu korzystanie ze zmywarki staje się jeszcze prostsze i lepiej dopasowane do codziennych potrzeb domowników.

Komfort użytkowania zwiększają praktyczne rozwiązania wewnątrz komory. Technologia ComfortLift® umożliwia uniesienie dolnego kosza na bardziej ergonomiczną wysokość, co ogranicza konieczność schylania się podczas wkładania i wyjmowania naczyń oraz ułatwia ich wygodne rozmieszczanie.

Z kolei kosz QuickLift pozwala regulować wysokość górnej półki nawet przy pełnym załadunku, dzięki czemu można łatwo dopasować przestrzeń do wysokich garnków, większych talerzy czy naczyń o niestandardowych wymiarach. Jeszcze większą elastyczność zapewnia trzeci kosz MaxiFlex, który pomaga wygodnie uporządkować sztućce oraz większe akcesoria kuchenne.

Na wygodę wpływają również inteligentne rozwiązania wspierające codzienne użytkowanie. System AirDry automatycznie uchyla drzwi pod koniec cyklu, umożliwiając naturalną cyrkulację powietrza i bardziej efektywne suszenie przy mniejszym zużyciu energii.

Praktycznym udogodnieniem jest także kolorowy wskaźnik wyświetlany na podłodze, który informuje o statusie pracy urządzenia, oraz funkcja opóźnionego startu. Pozwala ona zaplanować rozpoczęcie cyklu w dogodnym momencie dnia - na przykład wtedy, gdy domownicy są poza domem lub w godzinach tańszej taryfy energii. Dzięki temu zmywarka jeszcze lepiej wpisuje się w codzienny rytm życia i pomaga wygodniej zarządzać domowymi obowiązkami.

Artykuł powstał w ramach współpracy z marką Electrolux.

Porównanie zużycia wody i energii dla programu ECO (klasa D i wyższa) ze średnim zużyciem w Unii Europejskiej podczas zmywania ręcznego, na podstawie badań: Stamminger, Zachowania i techniki zmywania naczyń w Europie (2007), przy założeniu 12 kompletów naczyń.

Test przeprowadzony przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 roku (raport nr 20212029). Badania dotyczyły obecności Micrococcus luteus oraz bakteriofaga MS2.