Trzy oddziały Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD) decyzją rady powiatu, zostały zlikwidowane. To jedyna porodówka i oddział dziecięcy w tym 70-tysięcznym mieście w Łódzkiem. Teraz realizację świadczeń ma przejąć Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie. PCMD ma oddać w nieodpłatną dzierżawę część budynku, a darowizną przekazać cały sprzęt.

Około stu pracowników Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim z końcem miesiąca ma dostać wypowiedzenia / Magdalena Grajnert / RMF FM

Około stu pracowników Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim z końcem miesiąca ma dostać wypowiedzenia. To pielęgniarki, położne i personel niemedyczny - zatrudnieni na trzech oddziałach: ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym i dziecięcym. Pracownicy boją się, czy wszyscy znajdą zatrudnienie w nowym miejscu.

Od nowego roku oddziały te ma przejąć Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie.

Porodówka w Centrum Matki i Dziecka jest jedyną w Piotrkowie Trybunalskim. W tym roku urodziło się tu 650 dzieci.

Wicemarszałek o zmianach

Szpital w zasadzie już nawet nie znalazł się na skraju bankructwa, skraju likwidacji, bo on praktycznie już został postawiony w likwidację. To, że na sesji powiatu zostały przegłosowane uchwały dotyczące zamknięcia oddziałów, to mówimy o likwidacji - mówił wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk. Jak dodał, są to bardzo ważne oddziały dla mieszkańców miasta i regionu.

Nam zależy na tym, aby dalej były realizowane dla mieszkańców, a zwłaszcza dla mieszkanek, powiatu piotrkowskiego te świadczenia, które są tak newralgiczne dla lokalnej społeczności - mam tutaj na myśli świadczenia ginekologiczno-położnicze, pediatryczne i neonatologiczne - powiedział wicemarszałek.

Z pracownikami likwidowanych oddziałów rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Jak mówiła jedna z pielęgniarek, "nic nie wiemy, nie jesteśmy uspokojone".