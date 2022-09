Z powodu braku porozumienia między pielęgniarkami a dyrekcją, szpital w Krośnie (Podkarpackie) musi pracować w trybie ostro-dyżurowym. Siostry domagają się podwyżek - podaje portal nowiny24.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

31 pielęgniarek - w tym 21 z bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie przebywało w poniedziałek na zwolnieniach lekarskich.

Konflikt trwa już od kilku tygodni

Ma związek z wejściem w życie ustawy, która od 1 lipca gwarantowała podwyżki dla pielęgniarek. Te zatrudnione w szpitalu w Krośnie, posiadające wyższe wykształcenie magisterskie i specjalizację, poczuły się dyskryminowane. Ich zdaniem, dyrektor nie uznał ich kwalifikacji. Zostały zaszeregowane za nisko. I tym samym nie otrzymały maksymalnej podwyżki.

Trzy tygodnie temu część pielęgniarek poszła na zwolnienia chorobowe, szpital musiał wstrzymać planowe przyjęcia do zabiegów. Niestety, mimo negocjacji, nie udało się osiągnąć kompromisu.

W poniedziałek (12 września) dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski poinformował, że placówka nadal musi pracować w trybie ostro-dyżurowym. Pacjenci, którzy mieli zaplanowane zabiegi i operacje, są telefonicznie powiadamiani, że na razie nie mogą się one odbyć.

Jak podkreślił, jest mu bardzo przykro, ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się wznowić przyjęcia.

Moim celem jest to, by szpital jak najszybciej zaczął w pełni funkcjonować. Ale nie potrafię dziś określić, kiedy to nastąpi - przyznaje dyrektor.

- Ze strony dyrekcji jest wyciągnięta ręka, zaproszenie do rozmów i oferta finansowa - dodał dyrektor Kwaśniewski.