Widzew Łódź z nowym właścicielem? Robert Dobrzycki jest blisko przejęcia klubu. Biznesmen poinformował o tym na swoim profilu w mediach społecznościowych. Na oficjalne stanowisko Widzewa w tej sprawie trzeba będzie zaczekać do podpisania odpowiednich umów.

Kibice Widzewa Łódź podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy z Jagiellonią Białysto / Marian Zubrzycki / PAP

Robert Dobrzycki ogłosił na swoim profilu w mediach społecznościowych, że jest blisko przejęcia klubu Widzew Łódź. Oficjalnie klub zabierze głos, gdy stosowne umowy zostaną już podpisane.

Przedsiębiorca zamieścił wpis w sieci. "Zgodnie z planem odbyło się dziś spotkanie pomiędzy mną a Panem Tomaszem Stamirowskim. Wygląda na to, że komercyjnie doszliśmy do pełnego porozumienia w sprawie mojej inwestycji w @RTS_Widzew_Lodz. Liczę, że w ciągu kilku tygodni, z nadzieją że nawet do dwóch, uda się nasze uzgodnienia przenieść na stosowne umowy i przypieczętować podpisami" - napisał Dobrzycki.

To dobre wiadomości dla kibiców, którzy liczą na wzmocnienia drużyny piłkarskiej. Fani futbolu marzą o powrocie wielkiego Widzewa na szczyt tabeli i do rozgrywek europejskich.