Finlandia po raz dziewiąty z rzędu została uznana najszczęśliwszym krajem świata. Na pierwszym miejscu "The World Happiness Report" jest nieprzerwanie od 2017 roku. "Indeks szczęścia" mierzono m.in. PKB na mieszkańca czy oczekiwaną długością życia. W pierwszej dziesiątce rankingu, który opublikowano w czwartek znalazły się tradycyjnie Islandia, Dania, Szwecja czy Norwegia. Na którym miejscu jest Polska?

Finlandia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najszczęśliwszych państw świata, z oceną 7,8 na 10.

Ostatnie miejsce zajął Afganistan.

Raport zwraca też uwagę na wpływ mediów społecznościowych na szczęście – nadmierne korzystanie z algorytmicznych platform obniża samopoczucie.

Te 5 czynników wpływa na "indeks szczęścia"

Ranking szczęśliwości opiera się na odpowiedziach udzielanych przez respondentów w poszczególnych krajach, zapytanych o zadowolenie z własnego życia. Gdy Finów poproszono o ocenę, przyznali średnio 7,8 punktów w skali od 0 do 10. Na indeks szczęścia w poszczególnych państwach wpływ mają takie czynniki jak poziom PKB na mieszkańca, oczekiwana długość życia, poczucie wolności, niski poziom korupcji oraz zaufania do instytucji.

Finlandia, która po raz pierwszy została uznana za najszczęśliwszy kraj świata w 2017 r., gdy obchodziła 100-lecie niepodległości, nie utrzymuje się jednak na szczycie we wszystkich kryteriach porównawczych. „Słabo” wypada jeśli chodzi o miarę hojności, którą szacuje się m.in. tym, czy ludzie chętnie pomagają obcym lub przekazują datki – odnotowała Fińska Agencja Prasowa STT.

Kraje znajdujące się w pobliżu stref poważnych konfliktów pozostają na dole rankingu uwzględniającego ponad 140 państw świata. Zestawienie zamyka Afganistan kontrolowany przez Talibów.

Na uwagę zasługuje natomiast wysoka pozycja Kostaryki, która awansowała na 4. miejsce rankingu globalnej szczęśliwości (poprzednio 6., a w 2023 r. dopiero 23. miejsce), plasując się obecnie w czołowej grupie wspólnie z krajami nordyckimi, realizującymi ideę państwa opiekuńczego.

Ranking najszczęśliwszych krajów na świecie 2026

Polska w rankingu znalazła się na 24. miejscu. Jakie jeszcze kraje znalazły się w pierwszej trzydziestce?

1. Finlandia

2. Islandia

3. Dania

4. Kostaryka

5. Szwecja

6. Norwegia

7. Holandia

8. Izrael

9. Luksemburg

10. Szwajcaria

11. Nowa Zelandia

12. Meksyk

13. Irlandia

14. Belgia

15. Australia

16. Kosowo

17. Niemcy

18. Słowenia

19. Austria

20. Czechy

21. Zjednoczone Emiraty Arabskie

22. Arabia Saudyjska

23. Stany Zjednoczone

24. Polska

25. Kanada

26. Tajwan

27. Belize

28. Litwa

29. Wielka Brytania

30. Serbia

Zobacz również: Europejskie linie lotnicze odwołują setki lotów przez rekordowe ceny paliwa

Szczęście a media społecznościowe

W tegorocznym raporcie, opublikowanym przez Uniwersytet w Oxfordzie, szczególną uwagę poświęcono temu, jaki wpływ na poziom szczęścia mają media społecznościowe. Stwierdzono, że nadmierne korzystanie z platform, szczególnie tych, w których przeglądanie treści oparte jest na algorytmach, prowadzi generalnie do spadku samopoczucia. "Młodzi ludzie wydają się być jednak bardziej zadowoleni ze swojego życia, gdy używają narzędzi, które koncentrują się na komunikowaniu i społeczności" – ocenili badacze.

Według analizy w Ameryce Łacińskiej platformy mediów społecznościowych są wykorzystywane częściej do komunikacji niż do przeglądania internetu, a poziom szczęścia młodych ludzi w tych krajach nie spadł w takim samym stopniu, jak w wielu krajach zachodnich.

